Наполеон Орда появился на свет в родовом поместье в Вороцевичах (сейчас это Брестская область), но после восстания 1831 года под чужим именем он бежал в Париж и получил статус эмигранта. В это же время определились его приоритеты в творчестве — занятия музыкой и искусством.

В столице Франции Наполеон Орда познакомился с цветом парижской интеллигенции — Иваном Тургеневым, Оноре де Бальзаком, Стендалем, Джузеппе Верди, Ференцем Листом, Гектором Берлиозом и Фридериком Шопеном, стал другом Адаму Мицкевичу.

В музыке Наполеон Орда известен как основатель белорусского школы фортепианного искусства. Он брал уроки игры на фортепиано у Фредерика Шопена и Ференца Листа. Его произведения звучали со сцен Франции, Германии, Польши, России. Тогда же Наполеон Орда был директором Итальянской оперы в Париже до ее закрытия во время революции 1848 года.

Талантливый педагог, Напалеон Орда был автором ряда книг по теории музыки. Он написал книгу "Грамматика музыки", которая многие десятилетия считалась одним из лучших учебников по теории музыки.

Наполеон Орда много путешествовал по Франции, Австрии, Шотландии, Испании, Португалии и Северной Африке, где делал зарисовки городских пейзажей. После возвращения на родину в 1856-м году его внимание привлекали старинные магнатские дворцы и усадьбы шляхтичей, которые уже в то время начали приходить в запустение. Орда спешил сохранить эти архитектурные чудеса на бумаге, так как на примере родных Вороцевичей понимал: нет ничего вечного.

Сейчас большая часть произведений Наполеона Орды находится в Национальном музее Кракова в Польше, куда они были переданы родными автора. Большая коллекция литографий также находится в Национальной библиотеке Беларуси.

Наполеон Орда вошел в историю как мастер архитектурного пейзажа. Современные туристические компании Европы используют гравюры Наполеона Орды в своих рекламных буклетах. Его зарисовки стали ценным источником информации для историков архитектуры и реставраторов. Представить себе, как выглядели некоторые уже несуществующие белорусские имения, сегодня можно только по рисункам Наполеона Орды.

Именно на них можно увидеть, как выглядели в XIX веке Виленский университет, Свислочская гимназия, Бернардинский монастырь в Витебске, десятки фольварков и усадеб мелкого дворянства.

В современности в центре Парижа в честь Наполеона Орды установлена ​​памятная доска. В Вороцевичах создан музей и действует художественная галерея. Именем Наполеона Орды названа улица в Минске.

До деноминации в Беларуси на стотысячной купюре можно было увидеть одну из самых известных гравюр Наполеона Орды "Несвижский замок".