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Жители Беларуси увидели полутеневое затмение полной Луны
Прошедшей ночью жители Беларуси стали свидетелями полутеневого затмения полной Луны.
Из-за облачности наблюдение астрономического явления в нашей стране было ограничено. Тем не менее астрономы-любители из
Время съемки — 2 часа 20 минут, место — поселок Ратомка Миснкого района.
Луна начала затемняться 11 февраля в 01.34 по минскому времени, момент максимального погружения в земную полутень выпало на 03.44, а в 05.53 затмение закончило. Общая продолжительность затмения составила 4 часа 19 минут.
Луна не погрузилась непосредственно в земную тень, а лишь прошла практически целиком через земную полутень, немного затенив один из своих краев. Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составил 98%.
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Из-за облачности наблюдение астрономического явления в нашей стране было ограничено. Тем не менее астрономы-любители смогли сделать фото.
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