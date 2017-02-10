Прошедшей ночью жители Беларуси стали свидетелями полутеневого затмения полной Луны.

Из-за облачности наблюдение астрономического явления в нашей стране было ограничено. Тем не менее астрономы-любители из группы "Астроромантика " смогли сделать фото.

Время съемки — 2 часа 20 минут, место — поселок Ратомка Миснкого района.



На фото заметно потемнение левого края лунного диска. Погодные условия во время наблюдений и фотографирования — сплошная облачность с единичными разрывами туч. Фото: группа «Астроромантика»

Луна начала затемняться 11 февраля в 01.34 по минскому времени, момент максимального погружения в земную полутень выпало на 03.44, а в 05.53 затмение закончило. Общая продолжительность затмения составила 4 часа 19 минут.

Луна не погрузилась непосредственно в земную тень, а лишь прошла практически целиком через земную полутень, немного затенив один из своих краев. Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составил 98%.