Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален в ситуации с конфликтом Антона Шипулина и Мартена Фуркада предпочитает соблюдать нейтральную позицию. Об этом норвежский спортсмен рассказал ТАСС.



Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: biathlonworld.com

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку , после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре вернулся.

Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сбил Логинова намеренно. Тот это отрицает.

— Была очень эмоциональная гонка, в которой каждый хотел победить; по ее ходу произошло несколько спорных ситуаций, и так случилось, что между спортсменами произошел конфликт. Но я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом. Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки и, думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно, — сказал Бьорндален.