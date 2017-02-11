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Бьорндален соблюдает нейтралитет в конфликте Шипулина и Фуркада
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален в ситуации с конфликтом Антона Шипулина и Мартена Фуркада предпочитает соблюдать нейтральную позицию. Об этом норвежский спортсмен рассказал ТАСС.
Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в
Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сбил Логинова намеренно. Тот это отрицает.
— Была очень эмоциональная гонка, в которой каждый хотел победить; по ее ходу произошло несколько спорных ситуаций, и так случилось, что между спортсменами произошел конфликт. Но я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом. Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки и, думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно, — сказал Бьорндален.
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален в ситуации с конфликтом Антона Шипулина и Мартена Фуркада предпочитает соблюдать нейтральную...
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