﻿ Опубликованы кадры опрокидывания фуры на полицейскую машину в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Опубликованы кадры опрокидывания фуры на полицейскую машину в США

11.02.2017 20:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел на автотрассе в штате Вайоминг. Порыв бокового ветра опрокинул грузовик Volvo, и полуприцеп рухнул на стоявший на обочине полицейский автомобиль.

К счастью, в машине стражей порядка в момент аварии никого не было — автомобиль получил серьезные повреждения. Также не пострадал и водитель фуры.

По информации американских СМИ, скорость ветра в момент инцидента достигала 150 километров в час.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный порыв ветра опрокинул большегрузный автомобиль на полицейский автомобиль. Смотрите кадры происшествия, снятые видеорегистратором.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
LIVE: прямая трансляция международного конкурса "Ты супер!" на НТВ (ЗАВЕРШЕНА)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика