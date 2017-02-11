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Опубликованы кадры опрокидывания фуры на полицейскую машину в США
11.02.2017 20:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел на автотрассе в штате Вайоминг. Порыв бокового ветра опрокинул грузовик Volvo, и полуприцеп рухнул на стоявший на обочине полицейский автомобиль.
К счастью, в машине стражей порядка в момент аварии никого не было — автомобиль получил серьезные повреждения. Также не пострадал и водитель фуры.
По информации американских СМИ, скорость ветра в момент инцидента достигала 150 километров в час.
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Сильный порыв ветра опрокинул большегрузный автомобиль на полицейский автомобиль. Смотрите кадры происшествия, снятые видеорегистратором.
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