Инцидент произошел на автотрассе в штате Вайоминг. Порыв бокового ветра опрокинул грузовик Volvo, и полуприцеп рухнул на стоявший на обочине полицейский автомобиль.

К счастью, в машине стражей порядка в момент аварии никого не было — автомобиль получил серьезные повреждения. Также не пострадал и водитель фуры.

По информации американских СМИ, скорость ветра в момент инцидента достигала 150 километров в час.