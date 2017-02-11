Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

От Беларуси в музыкальном шоу принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Всего в международном конкурсе принимают участие дети из десяти стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Ведущим проекта станет Вадим Такменев.

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