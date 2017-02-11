Совсем недавно Посол Великобритании Фионна Гибб танцевала в сопровождении волынщиков 2-го Королевского Полка Ирландии , приехавших в Минск для участия в XXIV Минской международной книжной ярмарке.



© Фото: предоставлено посольством Великобритании Великобритания хочет развить сотрудничество с издательствами Беларуси

Сегодня Литературный музей Максима Богдановича провел торжественное мероприятие, посвященное британской переводчице белорусской литературы Вере Рич. Госпожа Фиона Гибб — Посол ее Величества в Беларуси прочитала перевод стихотворения Максима Богдановича " Па-над белым пухам вішняў".

Искусствовед Никита Монич прочитал для присутствовавших в зале музея это стихотворение в оригинале, а о том какие параллели лежат между творчеством белорусского классика и восточной философией смотрите на белорусской версии Sputnik>>