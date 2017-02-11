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Видеофакт: Фионна Гибб читает стихотворение Максима Богдановича

11.02.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Совсем недавно Посол Великобритании Фионна Гибб танцевала в сопровождении волынщиков 2-го Королевского Полка Ирландии, приехавших в Минск для участия в XXIV Минской международной книжной ярмарке.

Видеофакт: Фионна Гибб читает стихотворение Максима Богдановича
© Фото: предоставлено посольством Великобритании
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Сегодня Литературный музей Максима Богдановича провел торжественное мероприятие, посвященное британской переводчице белорусской литературы Вере Рич. Госпожа Фиона Гибб — Посол ее Величества в Беларуси прочитала перевод стихотворения Максима Богдановича " Па-над белым пухам вішняў".

Искусствовед Никита Монич прочитал для присутствовавших в зале музея это стихотворение в оригинале, а о том какие параллели лежат между творчеством белорусского классика и восточной философией смотрите на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Великобритании прочитала знаменитый стих "Па-над белым пухам вішняў", а искусствовед Никита Монич нашел в нем восточные мотивы.

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