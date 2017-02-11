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Видеофакт: Фионна Гибб читает стихотворение Максима Богдановича
11.02.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Совсем недавно Посол Великобритании Фионна Гибб
© Фото: предоставлено посольством Великобритании
Сегодня Литературный музей Максима Богдановича провел торжественное мероприятие, посвященное британской переводчице белорусской литературы Вере Рич. Госпожа Фиона Гибб — Посол ее Величества в Беларуси прочитала перевод стихотворения Максима Богдановича " Па-над белым пухам вішняў".
Искусствовед Никита Монич прочитал для присутствовавших в зале музея это стихотворение в оригинале, а о том какие параллели лежат между творчеством белорусского классика и восточной философией
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Посол Великобритании прочитала знаменитый стих "Па-над белым пухам вішняў", а искусствовед Никита Монич нашел в нем восточные мотивы.
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