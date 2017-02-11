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Четырехкратный олимпийский чемпион потерял сознание после финиша спринта на ЧМ по биатлону

11.02.2017 21:47 — Разное | Tut.by  
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Обмороком завершилась спринтерская гонка чемпионата мира по биатлону для одного из лидеров сборной Норвегии Эмила-Хегле Свендсена, сообщают Вести.Ru.


Фото: NRK Sport

После финиша он упал на снег и некотрое время пролежал без движения, пока вокруг суетились сотрудники медицинской службы.

Тренер спортсмена сообщил в интервью NRK Sport, что прошло примерно 10 минут, прежде чем Свендсен смог самостоятельно подняться на ноги. После этого болельщики на трибунах австрийского Хохфильцена начали аплодировать 31-летнему спортсмену.

Сейчас четырехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира и обладатель большого Хрустального глобуса-2009/10 Эмил-Хегле Свендсен находится в сознании. Но с большой степенью вероятности пропустит воскресную гонку преследования.

В спринте Эмил-Хегле Свендсен с 2 (1+1) промахами занял 36-е место (+1.33,9), резко сдав на последнем круге.

В интервью NRK накануне чемпионата мира Эмил-Хегле Свендсен, занимавший до начала первенства планеты 5-е место в общем зачете Кубка мира, рассказал, что уже два месяца не целуется со своей невестой из-за опасений заболеть.

 
 
Ссылка на источник 32
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Обмороком завершилась спринтерская гонка чемпионата мира по биатлону для одного из лидеров сборной Норвегии Эмила-Хегле Свендсена.

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