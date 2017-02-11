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Четырехкратный олимпийский чемпион потерял сознание после финиша спринта на ЧМ по биатлону
Обмороком завершилась
После финиша он упал на снег и некотрое время пролежал без движения, пока вокруг суетились сотрудники медицинской службы.
Тренер спортсмена сообщил в интервью NRK Sport, что прошло примерно 10 минут, прежде чем Свендсен смог самостоятельно подняться на ноги. После этого болельщики на трибунах австрийского Хохфильцена начали аплодировать 31-летнему спортсмену.
Сейчас четырехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира и обладатель большого Хрустального глобуса-2009/10 Эмил-Хегле Свендсен находится в сознании. Но с большой степенью вероятности пропустит воскресную гонку преследования.
В спринте Эмил-Хегле Свендсен с 2 (1+1) промахами занял 36-е место (+1.33,9), резко сдав на последнем круге.
В интервью
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Обмороком завершилась спринтерская гонка чемпионата мира по биатлону для одного из лидеров сборной Норвегии Эмила-Хегле Свендсена.
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