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Онлайн-трансляция белорусского турнира по Dota 2

11.02.2017 20:12 — Разное | Tut.by  
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11 февраля в 20.30 стартует первая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды D.P.W.Z. и N7, формат игр — до двух побед (bo3).

В ходе турнира 8 сильнейших команд сразятся за звание лучшей и за призовой фонд в размере 500 рублей.

Смотрите прямую трансляцию zubargaming1 на www.twitch.tv


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В матче встретятся команды D.P.W.Z. и N7.

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