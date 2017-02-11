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Онлайн-трансляция белорусского турнира по Dota 2
11 февраля в 20.30 стартует первая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды D.P.W.Z. и N7, формат игр — до двух побед (bo3).
В ходе турнира 8 сильнейших команд сразятся за звание лучшей и за призовой фонд в размере 500 рублей.
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В матче встретятся команды D.P.W.Z. и N7.
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