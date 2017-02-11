Хоккеисты сборной Беларуси проиграли олимпийской команде России в матче за третье место на Кубке Словакии в Нитре.



Фото: Вячеслав Федоренков, «Прессбол»

Россия — Беларусь — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Беларусь: М. Карнаухов; И. Сушко — Достанко, Стефанович (капитан) — Туркин — Парфеевец; Устиненко — Мицкевич, Лопачук — Боярчук — Амброжейчик; Чайка — Воробей, Когалев — Демков — Левша; Васильчук — Белевич — Астанков; Иванов.

Россия (олимпийская): Шарыченков; Манухов — Рафиков (капитан), Кадейкин — Красковский — Лещенко; Корягин — Науменков, Гареев — Калетник — Косов; Провольнев — Юдин, Михеев — Основин — Казаков; Беляков — Василевский, Шенфельд — Рассказов — Вовченко.

Шайбы: 1:0 — Казаков (Косов, 2.43), 1:1 — Стефанович (Туркин, 2.51), 2:1 — Казаков (Михеев, Лещенко, 8.59), 3:1 — Рафиков (Казаков, 50.26), 4:1 — Лещенко (Рафиков, 52.01, в большинстве).

Броски: 38−27 (11−10, 12−5, 15−12).

Штраф: 6−24.

Вратари: М. Карнаухов (89,47% отраженных бросков) — Шарыченков (96,3% отраженных бросков).

Российская команда на этом турнире сформирована из игроков 1991—1996 годов рождения (средний возраст 22,46 года), все они представляют клубы КХЛ. В полуфинале россияне крупно проиграли словакам (2:6) и жаждали реабилитироваться. И это им удалось.

В составе сборной Беларуси на турнир в Словакии отправились 8 хоккеистов из «молодежки» (U20), завоевавшей в декабре 2016 года путевку в элитный дивизион чемпионата мира. Шестеро из этих парней вышли на лед в поединке с россиянами. А вообще в составе белорусской дружины практически все хоккеисты выступают в национальной экстралиге, основная часть игроков 1992—1997 годов рождения, еще 4 хоккеиста 1989−1991 года рождения. А средний возраст белорусских игроков — 22,09 года.























Напомним, что в полуфинале со Швейцарией белорусские хоккеисты уступили со счетом 2:4, причем один из голов организовали игроки «молодежки» Павел Воробей и Кирилл Чайка.

В матче за 1-е место команда Швейцарии взяла верх над Словакией — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

Турнир в Словакии стал одним из этапов подготовки белорусских хоккеистов к майскому чемпионату мира.

Кроме того, с 7 по 29 апреля белорусы проведут 8 матчей Европейского хоккейного вызова.

7−8 апреля. Латвия — Беларусь (2 игры)

14−15 апреля. Беларусь — Германия (2 игры)

21−22 апреля. Беларусь — Швеция (2 игры)

28−29 апреля. Франция — Беларусь (2 игры).

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.