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Мандарины, солнце, молодость: что белорусы знают от Абхазии
12.02.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Старшее поколение белорусов помнят Абхазию за прекрасные отпуска, которые проводили там, когда еще не было моды на Турцию. Абхазию вспоминают за доброе солнце, прекрасные пляжи и очень доброжелательный народ.
У многих там проходили незабываемые дни летних каникул, и когда белорусы в свои минус десять вспоминают солнечную Абхазию, расцветают, как абхазская мимоза. А вот молодежь хорошо знакома с абхазскими мандаринами.
Что белорусы знают об Абхазии, смотрите в опросе Sputnik.
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Некоторые белорусы путают Абхазию и Осетию, но старшее поколение об этой стране хранит самые теплые воспоминания.
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