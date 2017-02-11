Старшее поколение белорусов помнят Абхазию за прекрасные отпуска, которые проводили там, когда еще не было моды на Турцию. Абхазию вспоминают за доброе солнце, прекрасные пляжи и очень доброжелательный народ.

У многих там проходили незабываемые дни летних каникул, и когда белорусы в свои минус десять вспоминают солнечную Абхазию, расцветают, как абхазская мимоза. А вот молодежь хорошо знакома с абхазскими мандаринами.

Что белорусы знают об Абхазии, смотрите в опросе Sputnik.