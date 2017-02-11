Проехать по нехоженым тропам на снегоходе — отличное времяпрепровождение зимой. Конечно, снегоход — дорогое удовольствие, но используется он не только для покатушек в собственное удовольствие. Для охотничьих хозяйств это незаменимая рабочая машина.





В поездку я отправился в сопровождении Валерия Петровича Голода, который является не только генеральным директором ЗАО «Элитавто» (официальный дилер техники Polaris ), но и работает егерем Столбцовского РГО «Бор», охотится здесь уже 30 лет и знает все хоженые и нехоженые тропы. Площадь егерского обхода составлять около 15 000 га, так что без техники здесь не обойтись. Летом — квадроцикл, зимой — снегоход. Валерий Голод мечтает о том, чтобы создать новое направление для белорусского туризма — прогулки на снегоходах. Но с историческим и охотничьим уклоном.



Охотничьи угодья хоть и велики, но все же иногда приходилось пересекать дороги общего пользования. Тут главное не переборщить с «газом», иначе можно перемахнуть сразу в противоположный кювет

Наш маршрут пролегает не только по местам бывшей советско-польской границы, но и по охотничьим угодьям, где можно пострелять зайцев, кабанов, лис, лосей. Стартуем мы из деревни Воропаи, Столбцовского района, и двинемся в деревню Якуты. Общая протяженность маршрута — около 50 километров, потому что хоть мы и на снегоходах, но ехать будем не по прямой. Нужно объезжать лесные массивы, пересекать дороги общего пользования.





Нашей техникой в небольшом приключении станут два снегохода Polaris. Один — утилитарный и тяжелый IQ Widetrak 600, а второй — туристический Indy LXT 550. Попробуем обкатать снегоходы и предполагаемый маршрут.



На вершине — фундамент разрушенного деревянного костела святых Петра и Павла. Сейчас памятник архитектуры восстанавливается

Туристический снегоходный маршрут для Беларуси идея новая. Ну или как минимум еще никем до красивого завершения не доведенная. Но энтузиазм есть. Валерий Петрович Голод планирует, что исходной точкой маршрута станет разрушенный костел святых Петра и Павла 1746 года. От него остался только фундамент. Расположен он близ деревни Вирловичи на высоком холме. Сейчас костел восстанавливают. Пока из-под земли торчит голый фундамент, вокруг сложены стройматериалы. Даже не представляю, как их сюда доставляют. Летом, конечно, трактор с прицепом дотянет, но зимой…





Внизу, на берегу реки Волма можно рассмотреть каменные стены полуразрушенного бровара 19 века. Надо сказать, что уже отсюда открываются просто потрясающие виды на окрестности: высокие холмы, заснеженные поля, пятна леса и живописные кляксы деревушек.

Мы двинулись дальше. Чем хороши прогулки на снегоходе, так это тем, что едешь действительно там, где не ступала нога человека. Зато следов диких животных — хоть отбавляй. Интересно, что старые следы от снегохода истоптаны животными.





«По глубокому снегу кабанам иди другим животным ходить неудобно, вот они и выбирают вариант попроще — утрамбованная снегоходом дорожка» — поясняет Валерий Петрович.

Нам удалось даже заметить трех косуль в отдалении, которые прогуливались по полю вдоль полоски леса. Впрочем, если постоять на месте некоторое время, можно наверняка увидеть и других представителей белорусской фауны.

Часть маршрута до Якут я проехал за рулем утилитарного снегохода IQ Widetrak 600. Небольшой опыт управления этими машинами у меня имеется, так что могу оценить достоинства и недостатки. Первое, на что обратил внимание, так это на относительно слабую маневренность моего снегохода. На укатанном снегу он отказывается поворачивать, если едешь хотя бы чуть-чуть быстрее необходимого. Повернутые лыжи упрямо скользят вперед. Надо ехать аккуратно. Второй нюанс — большой вес самой машины. Управляться с 300-килограммовой махиной не так просто. Зато по прямой — удивительная стабильность и плавность хода.





600-кубовый двигатель моего снегохода выдает 125 лошадиных сил, поэтому с курком газа надо обращаться аккуратно. Но благодаря его информативному приводу удается точно дозировать тягу. Снегу в феврале, увы, не мягкий и пушистый. Оттепели и морозы превратили его в наст с неравномерной твердостью. Поэтому лыжи то проваливаются, то взлетают при быстрой езде. Валерий Голод, который едет на Indy LXT впереди, тоже замечает такое нестабильное поведение снегохода.





Объезд кормушек — одна из многочисленных задач егеря. И очевидно, что без снегохода зимой их никак не проверишь. Снег вокруг кормушек испещрен следами диких животных. Подкормка — это не разовое мероприятие во время сильных морозов, а систематическое. При этом выкладываемые корма должны составлять лишь часть рациона, иначе звери разучатся добывать еду самостоятельно.





Места подкормок имеют и другое значение — здесь проще вести подсчет численности диких животных, селекционный отлов или отстрел. Увы, но ни одного представителя диких животных нам встретить не удалось, хотя следов множество. Не думаю, что при звуке работающего снегохода косуля осмелиться высунуть нос из леса. Валерий Голод говорит, что в последнее время здесь стали встречаться и волки.





За 50 км в седле Polaris IQ Widetrak я всем не устал, хотя на пересеченной местности приходилось бороться с тяжелым весом снегохода. Скорость под сотню км/ч по ровному полю — для этого снегохода сущий пустяк. Идет, как локомотив. А за широким и высоким стеклом не достает встречный ветер.

В Якутах, куда мы доехали примерно за два с половиной часа, пересаживаюсь на Indy LXT. Первое, что обращаю внимание, это большой свободный ход курка газа и довольно резкое срабатывание центробежного сцепления. Но зато какой легкий снегоход. Он весит на сотню килограмм меньше Widetrak, и поэтому управлять им приятнее. Все маневры даются проще, и отклонять его на неровностях весом тела тоже гораздо легче.

А вот ветровое стекло меньшего размера, и чтобы спрятаться за ним, приходится нагибаться вперед. Во всяком случае, с моим ростом сидеть «гвоздиком» в седле не получится. У этого снегохода есть подогрев руля и пассажирских ручек, так что в дальней поездке не замерзнешь. Впрочем, дополнительная теплая экипировка не помешает.





При мощности 60 лошадиных сил и массе 212 кг динамики Polaris Indy хватает. Во всяком случае не слишком опытному райдеру вроде меня. Разгоняется снегоход легко и непринужденно, разве что двигатель воздушного охлаждения работает громче, чем у Widetrak с его водяным охлаждением.

Обратный путь до деревни Воропаи мы проделали уже быстрее, по пути не останавливались. Отсюда еще одно наблюдение: совершить марш-бросок на километров 30−50−70 на этом снегоходе можно без проблем.



Polaris Indy LXT — туристический снегоход, легкий, с надежной конструкцией и приятной управляемостью

Polaris Indy LXT стоит 15 000 белорусских рублей. Indy относится как раз к доступным моделям. А вот утилитарный и мощный Polaris IQ Widetrak стоит 30 200 белорусских рублей, однако и область его применения куда шире банальных покатушек.





Мне кажется, что идея туристического маршрута на снегоходах очень интересная. Если говорить о тропе вдоль бывшей польско-советской границы, то можно сюда включить легенды о Сергее Песецком, польском шпионе белорусского происхождения, который совмещал работу на три разведки с полной опасностей жизнью контрабандиста. Сделать на маршруте «погранпереход», контрабандистские «схроны», ужин в лесной избушке — и популярность обеспечена.