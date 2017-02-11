Считается, что белорусы к архитектуре и дизайну своего жилья относятся очень консервативно и редко соглашаются на эксперименты. Отсюда — практически однотипные «кремовые», «персиковые» и «фисташковые» штукатурные фасады. Но мы знаем примеры, когда владельцы домов не спасовали перед общественным мнением и сделали не «как у всех». И с нашей точки зрения, у них получилось как минимум оригинально и смело. Согласитесь, что обшить дом черным перфорированным металлом или ржавым железом мало кто отважится.





Черная дача

Этот дом раньше ничем не выделялся в дачной застройке под Минском. Это было двухэтажное блокированное строение с цокольным этажом из силикатного кирпича. Участок расположен в очень живописном месте, сразу за домом сосновый лес, из окон открывается вид на водохранилище. Лучшего места для отдыха не придумаешь, но для постоянного проживания дом не годится — вода сезонная, зимой проезды не чистят. Несмотря на все «но», Анатолий, хозяин дачи, решился на реконструкцию:



Дом до реконструкции

— Сразу думал выкупить вторую часть дома, но не сложилось. Тогда сосредоточился на реконструкции своей половины. За помощью обратился к архитекторам компании «Зробим» Андрею Маковскому и Алексею Кораблеву. Они и предложили проект с перфорированными металлическими вентфасадами. На черный цвет не сразу решился — изначально я думал про темно-серый фасад. Но увидел «пробник» вживую, и он мне понравился.









Кроме фасадного решения, дому требовался ремонт протекающей кровли, холодной веранды, крыльца, нужно было поменять систему отопления.

Бюджет был ограничен 20 000 долларов. За эти деньги отремонтировали и утеплили крышу, переделали веранду, сделали вентфасад. Оконные проемы расширили, установили новые ПВХ-окна. Старые металлические гаражные ворота предполагалось заменить на секционные, но хозяин решил сэкономить — их утеплили, и закрыли фасадными кассетами из перфорированного металла. Старую систему отопления поменяли. Теперь дом будет отапливаться современным котлом на дровах.









Фасад комбинированный — его черноту разбавляют вставки планкена из лиственницы. От дождя, снега и ветра утеплитель под «дырявым» металлом закрыт ветро- гидрозащитной мембраной черного цвета.

— Как это все будет работать, покажет время, какие-то выводы можно будет делать весной. Но на сегодняшний момент в доме заметно уменьшилась влажность.





У дома появилась новая бетонная лестница. Ее отливали из бетона со специальными добавками, она обошлась в 3,5 тысячи долларов. В этом месте перепад высот почти 2 метра и раньше после ливней земля сильно размывалась, поэтому пришлось делать дренаж. В этом году Анатолий планирует укрепить склон подпорной стеной из габионов.





По проекту реконструкции над лестницей предполагалось сделать навес из деревянных реек:

— Выглядит это неплохо, но будет ли это функционально? Я больше склоняюсь к конструкции с прозрачной крышей из пластика или стекла, но решение еще не принято. Посмотрим, какие варианты предложат архитекторы. Тем более, что реконструкция еще не закончена — предстоят внутренние отделочные работы, нужно разобраться с канализацией, решить вопрос с водоснабжением…

Ржавый дом

По металлическому фасаду этого дома идет ржавчина, но домовладельцы этому только рады. Дело в том, что стены обшиты специальной кортеновской сталью, которая со временем покрывается водостойкой оксидной пленкой, защищающей материал от дальнейшей коррозии.





— Штукатурный фасад мы изначально отвергли, — рассказывает Мария, хозяйка «ржавого» дома. — Это, конечно, дешево и сердито, но недолговечно. Я знаю, как трескается и отваливается штукатурка. Материалы-имитации «типа кирпич» и «а-ля камень» тоже позапрошлый век. Остановились на металлическом вентфасаде. Сначала рассматривались разные варианты прокрашенного металла, но, когда нашли в каталоге кортеновскую сталь (Cor-Ten), решение приняли в ее пользу. Этот материал со временем покрывается равномерным слоем ржавчины и навсегда сохраняет свой естественный бархатистый благородно-коричневый цвет.

Оказалось, что «ржавый» металл несущественно дороже крашеного. Сама сталь стоит 39 рублей за метр квадратный, полный комплект с крепежом — 68 рублей за метр квадратный.

Так как дом приземистый, вытянутый по форме, обшивать фасад сплошь железом было бы неправильно. В компании, где мы покупали сталь, нам сделали раскладку для вентфасада и скомбинировали кортен с деревом — обыкновенными сосновыми досками. В перспективе мы планируем их затонировать, чтобы получился вид старого дерева.





Стоит сказать, что кортен ржавеет не сразу, а постепенно. Поэтому фасад сейчас выглядит столь экстравагантно и готично. Сразу после монтажа он был просто сереньким. Теперь панели, которые установили первыми, уже наполовину ржавые, а те, что монтировали последними — только начинают ржаветь. То есть однородного цвета еще нет. В итоге же весь фасад должен стать бархатно-рыжим. Предваряя вопрос — мажется ли такой фасад, могу сказать, что если просто прикоснуться к нему, то не испачкаешься. Если же потереться о него белой рубашкой — следы ржавчины будут. Слой оксида очень тонкий и прочный, он не смывается, дожди не оставляют на нем разводов.







Иллюстрация того, каким может стать фасад

Монтаж вентфасада с утеплением стен (10 см каменной ваты) несложный и недорогой — 12 рублей за метр квадратный. Всего за работу и материалы отдали 5 тысяч долларов. Штукатурный нам обещали сделать за 3 тысячи. Дороже на две тысячи, но зато мы получили фасад, который и вентилируемый, и долговечный, и ремонтопригодный.