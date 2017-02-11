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Белорусские самбисты выиграли 35 медалей на открытом чемпионате Беларуси на призы президента
Победой в медальном зачете белорусских мастеров самбо завершился в минском Дворце спорта международный турнир категории «А» — открытый чемпионат Беларуси на призы президента страны, сообщает
На протяжении двух дней в столице Беларуси соревновались лучшие самбисты из 15 стран мира. Хозяева турнира завоевали 35 медалей, в том числе 7 золотых, что стало лучшим результатом среди всех участников нынешнего турнира.
Победителями в своих весовых категориях среди белорусов стали: Ваэ Тутхалян (весовая категория до 62 кг), Александр Кокша (68 кг), Степан Попов (74 кг), Анжела Морозова (68 кг), Мария Кондратьева (80 кг), Эдуард Муравицкий (боевое самбо, 74 кг) и Сергей Фирсов (боевое самбо, 100 кг).
Президентский спортивный клуб по традиции наградил специальными призами наиболее отличившихся мастеров самбо. Наградой «За лучшую технику» был отмечен Олег Бабгоев (Россия). Белоруска Анжела Морозова был признана лучшей в номинации «За волю к победе».
Также отдельные призы подготовил партнер турнира «Квитки Бел». За «Самую быструю победу» приз был вручен Степану Попову, а за «Самый красивый бросок» награжден Александр Кокша (Беларусь).
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Победой в медальном зачете белорусских мастеров самбо завершился в минском Дворце спорта международный турнир категории "А" - открытый чемпионат Беларуси на призы...
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