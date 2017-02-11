Победой в медальном зачете белорусских мастеров самбо завершился в минском Дворце спорта международный турнир категории «А» — открытый чемпионат Беларуси на призы президента страны, сообщает пресс-служба Президентского спортивного клуба.

На протяжении двух дней в столице Беларуси соревновались лучшие самбисты из 15 стран мира. Хозяева турнира завоевали 35 медалей, в том числе 7 золотых, что стало лучшим результатом среди всех участников нынешнего турнира.

Победителями в своих весовых категориях среди белорусов стали: Ваэ Тутхалян (весовая категория до 62 кг), Александр Кокша (68 кг), Степан Попов (74 кг), Анжела Морозова (68 кг), Мария Кондратьева (80 кг), Эдуард Муравицкий (боевое самбо, 74 кг) и Сергей Фирсов (боевое самбо, 100 кг).



Фото: sportclub.by

Президентский спортивный клуб по традиции наградил специальными призами наиболее отличившихся мастеров самбо. Наградой «За лучшую технику» был отмечен Олег Бабгоев (Россия). Белоруска Анжела Морозова был признана лучшей в номинации «За волю к победе».

Также отдельные призы подготовил партнер турнира «Квитки Бел». За «Самую быструю победу» приз был вручен Степану Попову, а за «Самый красивый бросок» награжден Александр Кокша (Беларусь).