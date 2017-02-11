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Беларусь снова вышла вперед в матче с Голландией в Кубке Федерации в Минске

12.02.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Команда Беларуси снова вышла вперед в матче с Голландией в четвертьфинальной стадии Кубка Федерации — 2:1. Противостояние теннисисток проходит 11−12 февраля на хардовом покрытии «Чижовка-Арены» в Минске.


Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В стартовом поединке второго дня 12 февраля первая ракетка белоруской команды Александра Саснович (№ 128 в рейтинге WTA) взяла верх над первым номером сборной Голландии Кики Бертенс (№ 24) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Таким образом, после трех встречи сборная Беларуси снова вышла вперед — 2:1.

На следующий поединок должны выйти Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. А затем пройдет парная встреча, в которой соперницами белорусок Ольги Говорцовой (№ 203 парного рейтинга WTA) и Веры Лапко (№ 239) должны стать Синди Берхер (№ 171) и Аранча Рус (№ 189).

Впрочем, капитаны команд имеют право вносить изменения.

Напомним, что в субботу, 11 февраля, Александра Саснович (№ 128) взяла верх над Михаэллой Крайчек (№ 253) — 4:6, 6:3, 6:2, а Арина Соболенко (№ 142) едва не сотворила сенсацию во встрече с голландкой Кики Бертенс (№ 24), но в итоге уступила в трех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Это матч четвертьфинальной стадии Мировой группы. Его победитель выйдет в полуфинал, а проигравший будет сражаться за сохранение прописки в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.

Беларусь и Голландия ранее трижды соперничали в Кубке Федерации, и всякий раз белоруски терпели поражения — в 1994, 1999 и 2014 годах.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Беларуси снова вышла вперед в матче с Голландией в четвертьфинальной стадии Кубка Федерации - 2:1. Противостояние теннисисток проходит 11−12 февраля на...

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