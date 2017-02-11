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Белоруски принимают участие в преследовании. Мультимедийный онлайн TUT!

12.02.2017 12:31 — Разное | Tut.by  
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Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко примут участие в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцине.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Скардино уйдет на трассу 25-й (+1.19), Домрачева — 27-й (+1.26), Ирина Кривко — 34-й (+1.41).

Первой же стартует Габриэла Коукалова, через четыре секунды за которой убежит Лаура Дальмайер. На 25 секунд от лидера отстают Анаис Шевалье и Лиза Виттоцци. Мари Дорен-Абер стартует седьмой (+0.43), Кайса Макарайнен — 12-й (+0.57).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко примут участие в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцине.

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