Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко примут участие в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцине.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Скардино уйдет на трассу 25-й (+1.19), Домрачева — 27-й (+1.26), Ирина Кривко — 34-й (+1.41).

Первой же стартует Габриэла Коукалова, через четыре секунды за которой убежит Лаура Дальмайер. На 25 секунд от лидера отстают Анаис Шевалье и Лиза Виттоцци. Мари Дорен-Абер стартует седьмой (+0.43), Кайса Макарайнен — 12-й (+0.57).

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