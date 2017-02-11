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Перед матчем теннисного Кубка Федерации прозвучал гимн Третьего рейха
Перед началом первой встречи четвертьфинального матча теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии, проходящего в американской Лахайне, был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался во времена Третьего рейха. Об этом сообщает агентство
Композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.
— Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило, — заявила Петкович.
Встреча завершилась поражением немецкой спортсменки со счетом 6:7 (8:10), 2:6. Позднее Ассоциация тенниса США (USTA) в аккаунте в
— USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и ее болельщикам за устаревший национальный гимн. Подобная ошибка больше не повторится", — говорится в тексте сообщения.
Гимн Третьего рейха был запрещен в 1945 году.
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Перед началом первой встречи четвертьфинального матча теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии, проходящего в американской Лахайне, был исполнен...
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