В Центре национальной кибербезопасности Великобритании заявили об усилении российской киберагрессии. За последнее время о росте кибератак со стороны России сообщали, в частности, Германия, Норвегия и Нидерланды.

В Британии зафиксировали рост кибератак со стороны российских хакеров, в том числе на правительственные учреждения. Об этом со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киарана Мартина сообщает The Sunday Times.

По словам Мартина, российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась, в частности, отмечается рост числа кибератак на «незащищенные цели», такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты, где хакеры пытаются добыть персональные данные или научные разработки. Кроме того, взломщики пытаются похитить из баз данных правительственных ведомств секретную информацию, касающуюся внешней политики и обороны, добавил Мартин, пишет РБК.

Он отметил, что в Британии ежемесячно фиксируется порядка 60 серьезных кибератак. Часть из них, по его информации, совершают хакеры, которых спонсирует российское правительство.

Кроме того, беспокойство Британии вызывает активное распространение «фейковых новостей», которое, как предполагают в Лондоне, является частью кампании Кремля по дезинформации, рассказал Мартин.

Как отмечает The Sunday Times, во вторник, 14 февраля, королева Великобритании Елизавета Вторая откроет новый киберцентр NCSC.

3 февраля обвинения в попытках получить секретные правительственные документы путем кибервзлома в адрес России прозвучали от директора службы общей разведки и безопасности Нидерландов Роба Бертоле. По его словам, за шесть месяцев нидерландские спецслужбы зафиксировали сотни кибератак на сайты правительства Нидерландов и голландских компаний со стороны России.

В этот же день официальный представитель норвежской полицейской службы безопасности Мартин Бернсен заявил, что девять почтовых аккаунтов госслужащих в Норвегии стали целью атаки со стороны хакерской группировки APT29, которая считается российской.

До этого, 31 января, министр иностранных дел Чехии ​Любомир Заоралек сообщил о десятках случаев взлома электронных ящиков, принадлежащих сотрудникам дипломатического ведомства. Заоралек не назвал страну, причастную к атакам, но отметил, что они имели сходство с теми, которые были совершены в отношении Демократической партии США во время предвыборной кампании. В этих атаках Вашингтон обвиняет Москву.

В декабре минувшего года глава Федеральной службы защиты Конституции (BfV) Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что немецкая контрразведка зафиксировала рост «агрессивного кибершпионажа» со стороны России, который представляет угрозу для членов правительства, парламента и демократических партий страны. Маасен также сообщил, что, по его информации, Россия планирует задействовать множество «пропагандистских инструментов» и «огромные финансовые ресурсы», для того чтобы вести в ФРГ кампании по дезинформации, дестабилизировать обстановку в стране и «посеять неопределенность в обществе» накануне парламентских выборов.