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Эксперт: случай с Жаданом может плохо сказаться на имидже Беларуси

12.02.2017 13:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на субботу, так как находился в списках лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Поскольку Беларусь, Казахстан и Российская Федерация являются общей безвизовой зоной, то посещать нашу страну Жадану тоже было запрещено, однако вечером того же дня запрет на въезд в Беларусь с писателя был снят. Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов попросил прокомментировать этот прецедент белорусского политического эксперта Алексея Дзерманта.

"История странная, неприятная и очень опасная. Возникает вопрос: если действительно Сергей Жадан был внесен в нашу общую базу российской стороной, то каким образом он попал на территорию Республики Беларусь", — рассуждает политолог.

Как это произошло? Почему он попал в списки участников Международной книжной выставки? Если он был в списках лиц, которым был отказан въезд, если по этой причине был задержан, то почему произошел "откат назад"?

Эксперт: случай с Жаданом может плохо сказаться на имидже Беларуси
© Sputnik Максим Блинов
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"Судя по всему, белорусская сторона поддалась давлению со стороны украинского МИДа, и это очень плохо может сказаться на нашем имидже и переговорах в различных сферах с Россией", — считает эксперт.

Дзермант полагает, что сейчас нужна особая бдительность в отношении всего, что идет с территории Украины, особенно под лейблом "культурной деятельности", ведь большинство деятелей культуры Украины, к сожалению, разделяют достаточно радикальные идеи.

Писатель Сергей Жадан утверждает, что регулярно посещал Беларусь с 1994 года, а о том, что его внесли в списки невъездных в РФ, он не знал.

Аудиозапись комментария Алексея Дзерманта по поводу задержания писателя Сергея Жадана слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Почему политический эксперт Алексей Дзермант считает историю с Жаданом неприятным и опасным прецедентом.

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