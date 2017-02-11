Недавно мы предложили вам поделиться сокровенным — историями своей любви. Не просто так! А чтоб приятное близкому человеку сделать и билеты на концерт Дмитрия Хворостовского выиграть.

Сегодня мы публикуем заключительную часть отобранных историй, а в понедельник объявим победителей. Если ваше письмо не появилось на нашем портале, не расстраивайтесь — возможно, оно не дошло по техническим причинам, или вы не успели отправить его до дедлайна. Обязательно поделимся вашим рассказом в следующем году. Любите друг друга!

История 9

Своей самой большой удачей я считаю встречу с будущим мужем. Настоящий мужчина, он сделал мою жизнь похожей на сказку, за что я ему бесконечно благодарна.

А началась наша история любви почти 5 лет назад. Мы познакомились в апреле 2012 года. Та весна стала для нас судьбоносной, хотя поначалу никто об этом даже не догадывался. Всё лето мы убеждали себя, что это всего лишь дружба без малейшего намека на что-то большее. Что ж, видимо, у судьбы на нас были другие планы…

Мы встречались в кругу друзей, и нам достаточно было просто сидеть рядом, наслаждаясь обществом друг друга. Словно погружаясь в другую вселенную, мы не нуждались в пылких фразах и многозначительных взглядах.





Осень подарила нам первый поцелуй и осознание того, что никакие мы не друзья, а безумно влюбленная парочка. Конечно, дружба присутствовала, но только как одна из граней любви. Новый, 2013 год мы уже встречали вместе, а весной любимый сделал мне предложение!

Сейчас наши отношения такие же романтические, как и в первый год. И дело не только в масштабных событиях нашей жизни, хотя встреча Нового года на берегу Индийского океана или полет на воздушном шаре в мой день рождения отложились в памяти навсегда.

Огромную роль играет ежедневная романтика. На протяжении нескольких лет подряд, пока я работала, мой муж вставал вместе со мной в половине седьмого утра, чтобы отвезти меня на работу. Разумеется, я старалась отвечать взаимностью, поэтому каждое утро мужа начиналось с кофе в постель. Муж регулярно приезжает домой с цветами, постоянно заботится и ухаживает за мной, проявляя настоящую мужскую галантность.





А лучший подарок, который сделал мне любимый через два года после свадьбы, — это наша маленькая дочка! Говорят, что мужчина познаётся в декретном отпуске жены. Если так, то свой главный семейный экзамен мой муж сдаёт на «отлично»!

В преддверии Дня всех влюбленных хочу сказать самому лучшему мужу на свете: «Спасибо тебе за нашу счастливую семью! Я так сильно тебя люблю! И мечтаю прожить с тобой вечность… и ещё чуть-чуть!»

История 10

Варю борщ на кухне, ожидаю мужа с рыбалки и думаю: «Написать или нет?». Пошла за советом к детям. Сын, не отрываясь от компьютера, утвердительно кивает головой. Дочь, улыбнувшись: «Напиши-напиши, как вышла замуж без предложения». Пишу.





Мы познакомились в начале июня 1995 года. Вернее, нас познакомила моя подруга. И это было то, что называют любовь с первого взгляда. Два месяца встреч раз или два в неделю, потому что жили и работали в разных городах. А потом звонок на работу его брата: «В субботу мы приезжаем в сваты». И в сентябре мы уже поженились…

Действительно, предложения на словах как такового и не прозвучало. Только в одну из встреч мой младший лейтенант просто примерил мне обручальное кольцо. Мы часто смеемся: как так получилось, что я вышла замуж без предложения? Шучу, что, может, кольцо и не мне предназначалось? Но что значат слова, если чувства оказались сильнее всего?

Еще полтора года мы жили в разных городах, и только после рождения дочери началась нормальная семейная жизнь, в которую мы не пускаем разногласия и ссоры. Наши отношения построены на любви и взаимоуважении. Я всегда с легким сердцем отпускаю мужа и на рыбалку, и в баню, и в командировку. И всегда очень жду домой. Мне комфортно и уютно, когда он рядом, когда мы все вместе.

Несколько раз нам говорили, что мы похожи. Значит, мы, две половинки, нашлись в этом мире.

Идет время, растут дети, должности и звания. Не меняется только наша любовь. Я по-прежнему говорю каждый день: «Я тебя люблю, супруг мой драгоценный!». А в ответ: «И я тебя, мое солнышко!»

Я очень хочу, чтобы и наши дети встретили свои половинки, и очень надеюсь, что они понимают: главное в семейной жизни не материальные ценности, а любовь, уважение и доверие. Что в фразе «ты — мой!», мой — это прилагательное, а не глагол повелительного наклонения.

Любви всем, добра и мира!

P. S. Моя подруга, познакомившая нас, и брат моего мужа тоже поженились.

История 11

Встретились мы под Новый год — 29.01.1987. Я училась в техникуме легкой промышленности, и наша группа организовала встречу для курсантов ВИЗРУ. Было все красиво и романтично, мы читали стихи и пили чай (никакого алкоголя в годы антиалкогольной Горбачевской пропаганды), танцевали, было очень весело.

Будущий муж подошел ко мне и пригласил на танец. Так мы и познакомились. Потом он меня провожал до общежития, договорились назавтра встретиться и погулять по городу. Так мы гуляли и общались 8 месяцев… И потом — первый поцелуй… А потом разругались из-за какой-то ерунды, и я уехала - перевелась из-за него в Киев (я сама родом оттуда) и там отучилась сентябрь. За это время он меня засыпал письмами и звонил через день (все деньги и стипендию, то, что родители давали на еду, тратил на наши телефонные переговоры). Я через месяц вернулась назад! Ходила к директору и плакала, что у нас любовь, «возьмите меня назад»!





В 1989 году поженились, родился сынуля Антошка, и муж уехал по распределению в Эстонию. А я к родителям в Киев с сыном. Через месяц мы с сыном приехали к нему в дивизион, а наш контейнер — только месяца через два. Все семьи скидывались для нас кто чем мог, чтоб было на чем спать и чем есть. Жили неплохо, но мне, жительнице города, было невыносимо тоскливо в эстонской глуши (дивизион в лесу), и спасало только то, что мы любим друг друга, а с милым рай и в шалаше! А потом развал Союза и возвращение на родину (в Беларусь), год жили у родителей мужа и ездили в Россию — сыры и масло возили продавать, чтобы прожить в лихие 90-е, а потом снимали квартиры, пока муж переучивался с офицера на гражданскую профессию. Жили бедно, но весело. До сих пор с ностальгией вспоминаем эти счастливые годы!

Недавно отмечали 25-летие и нашу серебряную свадьбу… А уже в этом году будет 28 лет. Сын женился, и у него уже внучок наш растет… Назвали Юриком, в честь деда! Надеюсь, сын с женой пронесут через всю жизнь любовь и нежность друг к другу! Ведь в семье главное — любить и беречь друг друга. А мы своим примером показываем всем, кто сомневается в существовании любви, что она есть!

История 12

Добрый день! Меня зовут Ксения, а моего супруга — Артем. Вместе мы почти 3 года, нашей малышке 1 год 10 месяцев.

А познакомились мы за 10 000 км от Беларуси, на другом континенте — в Южной Америке в 2014 году!





В силу определенных обстоятельств мне хотелось что-то изменить в жизни, и по воле случая я уехала работать в Венесуэлу. Проработала там 1 год и не захотела возвращаться в отпуск в Беларусь. И как раз в это время к нам на проект из другого города перевели молодого человека.

Я на него совсем не обратила внимания, так как у меня были другие цели пребывания в этой замечательной стране. Он начал ухаживать за мной, но мне было как-то все равно. У него было неимоверное чувство юмора и улыбка его в конце концов меня сразила.

Так как в последние годы до моего вылета в Венесуэлу личная жизнь не сильно меня радовала, мужчины часто обижали, внимание, забота моего уже мужа просто не могли пройти мимо меня. Более ласкового, веселого и забавного человека трудно найти.

Муж сделал мне предложение через 2 месяца после нашей первой встречи, и я никогда не забуду его слова, когда он надевал мне кольцо на палец:

— Я подумал, что ты моя женщина, как только вышел из машины и увидел тебя. Я понял, что должен сделать все возможное, чтобы ты стала моей женой. Если я упущу тебя, то никогда не прощу себе этого.

Каждый день благодарю Бога за то, что мы вместе, что у меня есть такой муж, который делает меня счастливой, заставляет меня улыбаться, и просыпаясь, рано утром, видя спящих моих мужа и доченьку понимаю, что счастье есть!

История 13

Уверена, что вам в редакцию придет много фантастических и сказочных историй знакомств. Наша — обычная, но оттого не менее счастливая.

Когда мы познакомились, я шутя погадала ему по руке… И предсказала долгую и счастливую жизнь со мной и кучу детишек!





Так вот: нашей семье в феврале уже 10 лет!

У нас трое замечательных детей. Близкие часто называют нас «неразлучниками», потому что нам сложно прожить даже день не видя друг друга.





Мы до сих пор созваниваемся раз по 10 в день, зная, что увидимся вечером. Мы не можем долго злиться друг на друга. И я уверена, что это и есть счастье.

Оно в мелочах…

Иногда мне кажется, что 10 лет пролетели как один день. Мне кажется, с годами наши чувства даже стали сильнее. Мы пережили и взлеты, и падения… Но от этого еще больше радуемся мелочам и маленьким успехам друг друга. И я думаю, это только начало!

Будем равняться на родителей, у которых тоже в феврале годовщина — 35 лет!

История 14

Здорово, что вы придумали такой конкурс, всегда хотела поучаствовать в чем-то подобном. Я безумно люблю своего мужа Шупенько Александра Викторовича. Я всегда говорю ему об этом, все друзья и коллеги по работе тоже об этом знают. Мне приятно делиться этим чувством с другими людьми. Он у меня замечательный, его просто невозможно не любить. Он добрый, заботливый, ласковый, внимательный.





Письмо начну со слов благодарности его родителям — Шупенько Алле Владимировне и Виктору Станиславовичу — за сына. Спасибо, что родили, вырастили, воспитали такого замечательного сына. У них, кстати, 11 февраля 40 лет совместной жизни, поздравляю их с рубиновой свадьбой. Горько!

Ну, а теперь, о нас. Познакомились мы очень давно, в октябре 1999 года, когда я поступила в БГТУ и приехала жить в общежитие. Он уже в то время был на 2-м курсе и жил в том же общежитии, в комнате напротив. В первый раз, как он к нам зашел, я сразу и поняла: хочу, чтобы он был моим мужем, а ведь я еще не знала даже его имени!

В тот момент и зародилась любовь к этому человеку в моем сердце, и с каждым годом она разгорается все больше и больше. Но, как и положено в романтической истории, сердце тогда его было занято, мне пришлось подождать 2 года.

И вот на третьем курсе при прохождении практики мы влюбились друг в друга взаимно. Это было так здорово, романтично и волшебно. Хотя он у меня совершенно не романтик, но сумел окружить такой опекой и заботой, что я не могла устоять, практика прошла на одном дыхании. И с того времени мы больше не расставались. Правда, в 2003 году его забрали в армию, и я каждые выходные ездила к нему, подкармливала, поддерживала боевой дух. Мы писали друг другу письма через день, и в них только я и узнала, что мой муж может выражать свою любовь стихами, да еще и на белорусском языке. Представляете? Мы до сих пор храним эти письма.

В армии он мне сделал предложение, я расплакалась — было так неожиданно, но я была безумно счастлива. А он испугался, что я плакала:)

В 2005 году мы поженились — я каждый год говорю мужу, что хочу замуж за него снова!

Сегодня у нас двое детей: замечательные девчонки Ксения и Дарья. Они тоже очень любят своего папу, у них близкие отношения с ним и даже секреты от мамы. А недавно Дашуля заявила, что выйдет замуж только за папу. Я всем сердцем желаю своим девчонкам таких мужей, как их отец.

В этом году 12 лет, как мы женаты, и я ни дня не пожалела о своем решении. Каждый день я благодарю Бога за своего мужа, за своих детей.

И сегодня, в честь Дня влюбленных, я хочу прокричать на весь мир: «Сашенька, я люблю тебя, сильно-сильно! Спасибо тебе за то, что мы с девчонками под надежной охраной, за то, что заботишься о нас, за то, что нам никогда ни в чем не отказываешь, за безграничную любовь к нам. Мы гордимся тобой, твоими достижениями и всегда поддержим тебя в трудную минуту».

Свое письмо хочется закончить словами Сесилии Ахерн из моей любимой книги «P.S. Я люблю тебя…»: «Найти человека, которого любишь и который любит тебя — это прекрасно. Но найти свою вторую половинку — это потрясающе. Твоя половинка — это тот, кто понимает тебя, как никто другой, любит тебя, как никто другой, и всегда будет с тобой, что бы ни случилось. Говорят, ничто не вечно, но я твердо знаю, что бывает такая любовь…»