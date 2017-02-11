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Белорусские самбисты завоевали семь золотых медалей в международном турнире

12.02.2017 14:24 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские самбисты завоевали семь золотых медалей в международном турнире

Белорусские спортсмены завоевали 7 золотых медалей на XXI Международном турнире категории А "Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы Президента Беларуси", завершившемся в минском Дворце спорта.

Как сообщает БЕЛТА, подопечные Вячеслава Кота в первый день турнира выиграли три золота. На верхнюю ступень пьедестала поднимались Ваэ Тутхалян (62 кг), Степан Попов (74 кг) и Сергей Фирсов (боевое самбо 100 кг). Во второй соревновательный день белорусы еще четырежды становились первыми. Так, Анжела Морозова победила в категории до 68 кг украинскую соперницу Дарью Рехил.

Уверенно выиграла схватку с Галиной Ковальской из Украины белоруска Мария Кондратьева и стала первой в категории до 80 кг. Успешно провел свой финальный поединок один из ведущих белорусских самбистов Александр Кокша (68 кг). Он был сильнее грузинского атлета Миндия Лулуашвили. В разделе боевого самбо золотую медаль выиграл Эдуард Муравицкий (74 кг). Всего в копилке сборной Беларуси 7 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых наград.

Президентский спортивный клуб по традиции наградил специальными призами наиболее отличившихся мастеров самбо. "За лучшую технику" был отмечен Олег Бабгоев (Россия). Белоруска Анжела Морозова был признана лучшей в номинации "За волю к победе". Также отдельная награда за "Самую быструю победу" вручена Степану Попову (Беларусь), а за "Самый красивый бросок" приз получил Александр Кокша. Организаторами турнира выступили Белорусская федерация самбо, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная любительская федерация самбо (FIAS).

 
 
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Белорусские спортсмены завоевали 7 золотых медалей на XXI Международном турнире категории А "Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы Президента...

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