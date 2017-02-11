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Домрачева совершила лучший за 17 лет прорыв на подиум чемпионатов мира в преследовании

12.02.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, продемонстрировала самый впечатляющий взлет в пасьютах на ЧМ за последние 17 лет, сообщает Sports.ru.


Пьедестал преследования на ЧМ-2017 в Хохфильцене: Дарья Домрачева (серебро), Лаура Дальмайер (золото), Габриэла Коукалова (бронза). Фото: biathlonworld.com

По итогам не очень удачного спринта белоруска стартовала лишь 27-й, отставая от лидера на 1 минуту 25 секунд, но все же сумела взобраться на пьедестал.

Этот прорыв на подиум стал лучшим в гонках преследования на чемпионатах мира среди женщин за последние 17 лет. В 2000 году француженка Флоран Баверель-Робер поднялась с 29-го на 3-е место.

Отметим, что Домрачевой принадлежит женский рекорд по прогрессу в пасьютах — на чемпионате мира в Пхенчхане в 2009 году она поднялась с 53-го места на 5-е.

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, продемонстрировала самый...

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