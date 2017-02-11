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Домрачева совершила лучший за 17 лет прорыв на подиум чемпионатов мира в преследовании
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, продемонстрировала самый впечатляющий взлет в пасьютах на ЧМ за последние 17 лет, сообщает
По итогам не очень удачного
Этот прорыв на подиум стал лучшим в гонках преследования на чемпионатах мира среди женщин за последние 17 лет. В 2000 году француженка Флоран Баверель-Робер поднялась с 29-го на 3-е место.
Отметим, что Домрачевой принадлежит женский рекорд по прогрессу в пасьютах — на чемпионате мира в Пхенчхане в 2009 году она поднялась с 53-го места на 5-е.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, продемонстрировала самый...
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