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Ситуация на границе: в Литву пытаются выехать почти 330 грузовиков
12.02.2017 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев — Sputnik. Почти 330 грузовых машин стоят в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.
Пробки на выезде из Беларуси начали образовываться в конце недели. В настоящее время, согласно данным ГПК на 16:00, самым загруженным направлением является литовское:
В Латвию, как проинформировали в Госпогранкомитете, хотят попасть сто большегрузов: 60 через "Григоровщину", 40 через "Урбаны".
На польском направлении 30 фур стоят в "Брузгах" и 30 в "Козловичах".
Очередей из легковушек нет нигде.
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Почти 330 грузовых машин стоят в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном...
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