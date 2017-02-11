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Ситуация на границе: в Литву пытаются выехать почти 330 грузовиков

12.02.2017 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Почти 330 грузовых машин стоят в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Пробки на выезде из Беларуси начали образовываться в конце недели. В настоящее время, согласно данным ГПК на 16:00, самым загруженным направлением является литовское:

  • "Котловка" — 90 фур
  • "Каменный Лог" — 160
  • "Бенякони" — 59
  • "Привалка" — 20

В Латвию, как проинформировали в Госпогранкомитете, хотят попасть сто большегрузов: 60 через "Григоровщину", 40 через "Урбаны".

На польском направлении 30 фур стоят в "Брузгах" и 30 в "Козловичах".

Очередей из легковушек нет нигде. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Почти 330 грузовых машин стоят в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном...

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