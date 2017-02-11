18-летняя Арина Соболенко, принесшая сборной Беларуси победный балл в матче с Голландией в четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации по теннису, призналась на пресс-конференции, что досрочный выигрыш стал сюрпризом, а также рассказала о визите Александра Лукашенко в раздевалку перед вторым днем противостояния на корте «Чижовка-Арены».



Арина Соболенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Матч прошел тяжело. Немножко не получался прием. Получилось так, что я должна была бороться сама с собой, чтобы наладить этот компонент. Рада, что смогла себя преодолеть и принести очко команде, — сказала вторая ракетка белорусской команды.

Обидное поражение от Кики Бертенс в первый день Арина Соболенко старалась не вспоминать.

— Сразу после игры анализировали встречу с тренерами, я тоже высказала свое мнение. Но потом попыталась забыть, потому что сегодня предстоял новый поединок, который надо было выигрывать.

Арина не скрывает, что досрочная победа над голландками стала сюрпризом. Соболенко также порассуждала о роли вторых номеров в командных турнирах.

— Можно сказать, что три победы в четырех встречах с Голландией — это сенсация. Но все игры были напряженные, тяжелые. Что касается вторых номеров, то, конечно, первому номеру тяжело, когда вторая ракетка все порет, не помогает команде. Когда же второй номер добывает очки, то и лидеру становится намного легче, добавляется уверенности.

Во второй день капитаны команд имели право произвести замены, но Арина Соболенко не концентрировалась на том, с кем именно ей предстоит соперничать.

— Просто готовилась выходить на корт и показывать свой лучший теннис. Особо не задумывалась над, тем, кто будет мне противостоять. План был один — выходить и бороться за каждый мяч.

В полуфинале Мировой группы белорускам предстоит соперничать с победителем матча Швейцария — Франция. Но Арина пока не задумывалась о том, кого предпочтительнее получить в следующей дуэли.

— Мы думали только о сегодняшних поединках. А кого мы хотим дальше? Это неважно. Мы в полуфинале — и будем выходить и делать все, чтобы пробиться дальше. Уверена, что и Саша Саснович вам примерно то же самое скажет.

Арина не смогла выделить какой-то переломный момент, изменивший ход поединка.

— Самым сложным моментом было наладить свой прием, особенно это чувствовалось, когда счет был 4:4, и нужно было переломить ход встречи. Но вообще не могу выделить какой-то конкретный ключевой момент, поменявший течение игры. Поединок был очень ровный. По ходу всего поединка у меня была одна ошибка, но в итоге я смогла с ней справиться.

Выход в полуфинал Мировой группы, не повлечет за собой значительных корректировок в планах на ближайшие месяцы.

— Думаю, будем готовиться и выступать по своему плану. У каждого есть свой график турниров. А ближе к полуфинальному матчу, в апреле, наверное, снова будем готовиться в Минске. У меня ближайший турнир в Дубае.

Соболенко также прокомментировала свои выходы к сетке, от которых она не отказалась несмотря на неудачные попытки.

— Если было пару неудачных выходов, это же не значит, что я должна остановиться и окопаться сзади. Нет, я продолжала играть в свой теннис, идти к сетке — 2 раза ошиблась, 3 раза попала… Ошибки, конечно, были обидные, они допущены в важные моменты. Но я не побоялась дальше идти к сетке.

После хорошей игры за сборную у Арины Соболенко, похоже, прибавилось поклонников.

— Атакуют ли в соцсетях? Атакуют. Но их там столько много, что не могу всех просматривать.

При таком количестве зрителей, как на трибунах «Чижовка-Арены», Арине Соболенко прежде играть не доводилось.

— Когда нас выводили на церемонию открытия, мурашки по телу пробежались, конечно. Не ожидала, что будет столько людей. Все поддерживают, кричат. Сначала я испугалась. Правда. Но потом посидела, посмотрела, как за Сашу Саснович болеют. Успокоилась, абстрагировалась. И когда вышла на корт, то поддержка болельщиков уже не сковывала, а, наоборот, помогала раскрыться. Это здорово.

Во второй день матча Беларусь — Голландия с трибун за игрой наблюдал Александр Лукашенко.

— Перед матчем президент зашел в раздевалку. Настроил нас, сказал пару ласковых слов. Спасибо ему! — сказала Арина Соболенко.