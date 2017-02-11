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Нестерович: будем радоваться результатам спортивного уикенда

12.02.2017 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал радио Sputnik Беларусь результаты этого богатого спортивными событиями уикенда.

"Блестяще сегодня выступила наша знаменитая Дарья Домрачева. Мы ожидали ее возвращения на пьедестал с огромным нетерпением, потому что Дарья сама приучила поклонников биатлона и ее личного таланта к победам, поэтому все с замиранием сердца ждали, когда она вернется пьедестал. Специалисты предрекали восстановление формы Домрачевой к чемпионату мира, и вот сегодня Даша "выстрелила"! Будем и дальше держать за нее кулачки, радоваться, гордиться, что у нас есть такая соотечественница, замечательная спортсменка, боец с характером", — рассказал Нестерович.

Нестерович: будем радоваться результатам спортивного уикенда
© Sputnik Александр Вильф
Триумф Домрачевой: с 27 места в спринте на второе в пасьюте

Порадовали сегодня и наши теннисистки на матче Кубка Федерации. Впервые белорусские женщины вошли в восьмерку сильнейших команд мира, а Александра Саснович  и Арина Соболенко просто сотворили чудо.

"Здорово, что это проходило в Беларуси, в Минске, в "Чижовка-арене", где была хорошая аура, поддержка зрителей, близких, родителей, братьев, сестер, и это, конечно же, ощущали наши спортсмены", — отметил собеседник Sputnik.

Теперь, если в полуфинал выйдет Швейцария, то у белорусских теннисисток появится шанс сразится с ними дома.

В 21 раз Минск принимал Открытый чемпионат Беларуси по самбо с участием 279 бойцов из 16 стран мира, и наши самбисты получили 7 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых медалей.

"Всеобщий любимец Степан Попов (обладатель специального приза за благородство на 1 Европейских играх в Баку — Sputnik) вышел на ковер, 49 секунд, чистая победа, золотая медаль. Он сказал впоследствии, что в присутствии двух бабушек, жены и дочки на трибуне просто не мог не победить", — рассказал Нестерович.

Полный комментарий Владимира Нестеровича о серебре Дарьи Домрачевой, победе белорусских теннисисток и самбистов — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские теннисистки досрочно вышли в полуфинал Кубка Федерации, обыграв команду Нидерландов, Дарья Домрачева получила серебро чемпионата мира по биатлону в...

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