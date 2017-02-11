﻿ Фуркад выиграл первое золото ЧМ-2017 по биатлону, Бьорндален - на подиуме. 21.by
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Фуркад выиграл первое золото ЧМ-2017 по биатлону, Бьорндален - на подиуме

12.02.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл первое золото на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.


Фото: www.biathlonworld.com

Фуркад сделал 1 (0+0+0+1) промах в гонке преследования и переместился с третьей стартовой позиции на первую. Вторым вновь стал Йоханнес Бо (1+1+1+0). На третье место поднялся еще один норвежец Оле-Эйнар Бьорндален (0+0+0+1).

Единственный белорус Сергей Бочарников поднялся с 45-го места на 40-е, сделав 3 (0+1+1+1) промаха.

Следующей стартом у мужчин станет индивидуальная гонка на 20 километров в четверг.

Медальный зачет после пяти гонок.

1. Германия — 3 золота, 1 серебро, 0 бронзы.

2. Франция — 1, 1, 2.

3. Чехия — 1, 0, 1.

4. Норвегия — 0, 2, 1.

5. Беларусь — 0, 1, 0.

6. Россия — 0, 0, 1.

 
 
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл первое золото на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.

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