Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене , она отстрелялась без промахов на всех четырех рубежах, обойдя чешку Габриэлу Коукалову и уступив лишь немке Лауре Дальмайер. Серебро Чемпионата мира позволяет надеяться на возвращение Дарьи в чемпионскую когорту после рождения дочери.



© Sputnik Александр Вильф Триумф Домрачевой: с 27 места в спринте на второе в пасьюте

"Я рассматривала эту гонку, как возможность провести хорошую тренировку, и эта медаль очень много значит для меня, и для болельщиков, которые в меня верили, поддерживали. Спасибо огромное всей команде, всем моим тренерам, сервисной команде за командный дух, который значит в спорте очень много", — рассказала Домрачева журналистам сразу после финиша.

Аудиозапись послефинишных впечатлений Дарьи Домрачевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.