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Домрачева: рассматривала эту гонку как хорошую тренировку
12.02.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Дарья Домрачева
© Sputnik Александр Вильф
"Я рассматривала эту гонку, как возможность провести хорошую тренировку, и эта медаль очень много значит для меня, и для болельщиков, которые в меня верили, поддерживали. Спасибо огромное всей команде, всем моим тренерам, сервисной команде за командный дух, который значит в спорте очень много", — рассказала Домрачева журналистам сразу после финиша.
Аудиозапись послефинишных впечатлений Дарьи Домрачевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Послефинишные ощущения прославленной биатлонистки в австрийском Хохфильде на радио Sputnik Беларусь.
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