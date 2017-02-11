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Домрачева: рассматривала эту гонку как хорошую тренировку

12.02.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, она отстрелялась без промахов на всех четырех рубежах, обойдя чешку Габриэлу Коукалову и уступив лишь немке Лауре Дальмайер. Серебро Чемпионата мира позволяет надеяться на возвращение Дарьи в чемпионскую когорту после рождения дочери.

Домрачева: рассматривала эту гонку как хорошую тренировку
© Sputnik Александр Вильф
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"Я рассматривала эту гонку, как возможность провести хорошую тренировку, и эта медаль очень много значит для меня, и для болельщиков, которые в меня верили, поддерживали. Спасибо огромное всей команде, всем моим тренерам, сервисной команде за командный дух, который значит в спорте очень много", — рассказала Домрачева журналистам сразу после финиша. 

Аудиозапись послефинишных впечатлений Дарьи Домрачевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Послефинишные ощущения прославленной биатлонистки в австрийском Хохфильде на радио Sputnik Беларусь.

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