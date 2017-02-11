Впервые героем проекта «Легионеры» стала спортсменка из женской команды. Рейчел Териот — баскетболистка столичных «Цмоков». 22-летняя американка никогда ранее не жила за пределами США, а переезд в Беларусь стал для Рейчел дебютным путешествием в Европу. Она поговорила с корреспондентом SPORT.TUT.BY о белорусских «топ-моделях», Дональде Трампе и дефиците на полках столичных магазинов.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Рейчел Териот строила успешную карьеру в США, но в прошлом году получила травму левой ноги и перенесла операцию. Врачи не спешили делать прогнозы, сможет ли Рейчел выступать на уровне НБА.

− Тогда я начала рассматривать все предложения, в том числе из Румынии и Беларуси. Конечно, моя семья, особенно мама, переживала из-за дальнего переезда. Но все говорили, что я должна следовать за мечтой. Перед тем, как согласиться на переезд в Беларусь, я не мониторила информацию о стране. Спросила у подруги по колледжу, которая бывала у вас, чего ожидать. Она сказала, что Беларусь − обычная страна, не давала никаких специфических советов.

После шести месяцев жизни в Минске Рейчел отмечает: у Беларуси и Америки намного больше различий, чем сходств.

− Честно говоря, здесь все по-другому. Беларусь и США — это небо и земля. Мне сложно объяснить, что именно отличается, но мне пришлось привыкать абсолютно ко всему: супермаркетам, еде, другим машинам на улицах, отсутствию привычных брендов в магазинах. Когда я только приехала в Беларусь, то не столько думала о новой ментальности или стране, сколько о том, что я впервые уехала одна из дома на долгое время. Я переехала непросто в другую страну, а в другую часть света. Пару лет назад я летала с командой колледжа в Австралию, но в той поездке нас было много, в, а Беларусь предстояло ехать в одиночестве. Беларусь открыла для меня Европу — я никогда ранее не была в странах Старого Света.

«Только необразованные думают, что Европа — это одна страна»

Баскетболистка объясняет, что для многих американцев путешествие в Европу является мечтой.

− Мои друзья действительно хотят посмотреть Европу. Не скажу, что именно Беларусь, ведь в сознании некоторых американцев Европа − это нечто единое. Наверное, только необразованные американцы думают, что Европа — это одна страна, хотя большинство жителей США знают лишь крупнейшие европейские страны — Великобританию, Германию, Францию. Когда я рассказываю в Америке, что играю в Беларуси, люди удивляются: «Оу, где это находится?». На что я отвечаю: «Гугл в помощь, ребята». Моим родителям интересно посмотреть страну, в которой я живу. Но не думаю, что они приедут в Беларусь. Все-таки у них постоянная работа, а поездка в Минск отняла бы много времени.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Рейчел снимает в Минске квартиру. Говорит, что самое сложное в бытовом плане — привыкнуть к белорусским продуктам.

− Я живу в районе станции метро «Тракторный завод» неподалеку от нашей арены «Минск-2006». Клуб предложил мне этот вариант, хотя жизнь в отеле, наверное, была бы легче. Я стараюсь готовить самостоятельно, но все еще не привыкла к белорусским продуктам — они отличаются от наших. Американцев ругают за пристрастие к фастфуду. Лично я не фанат этой еды, хотя иногда заглядываю McDonalds, если хочу сэкономить время. Порой проще заехать на макдрайв и купить перекус, чем тратить время у плиты. Эта еда очень доступна, поэтому она так популярна. Конечно, если постоянно питаться только фастфудом, это до добра не доведет, но раз в неделю можно и пообедать. Я люблю мексиканскую кухню, но не всегда нахожу в Минске ингредиенты, чтобы приготовить какое-то блюдо. После Рождества привезла из дома набор соусов и специй, которых не продают в Беларуси. Немного сложно ориентироваться в белорусских товарах, потому что они по-другому упакованы и расфасованы: не всегда могу понять, молоко это или сметана.

Я не разбираюсь, какой производитель лучше, а какой хуже, поэтому все дегустирую и изучаю методом проб и ошибок. Как-то купила молочный шоколад, оказывается, на упаковке было написано «шоколад с кофейным вкусом». Я, конечно, не смогла прочесть вовремя. Я не переношу кофе, поэтому была разочарована: думала, наслажусь молочной шоколадкой, а она с кофе, ха-ха. Иногда меня смущает сочетание некоторых продуктов в готовых блюдах — с опаской смотрю на многие намиксованные салаты. Серьезно отличаются и цены на еду: американский ланч обходится где-то в 17 долларов, а в Беларуси можно пообедать за три-четыре. То есть обед в моем родном Огайо стоит в пять раз дороже, чем в Минске. Белорусские и американские цены, вообще, не стоит сравнивать. Скажем, в Минске на женский баскетбол можно ходить бесплатно. В Америке билет на игру команды колледжа стоит десять баксов, а на встречу НБА — 50.

«Белоруски любят наряжаться. Американки так не заморачиваются о внешности»

Рейчел, как и большинство иностранцев, с трудом ориентируется в белорусской валюте.

− Цены в ваших магазинах указываются и с нулями, и без. Это озадачивает. Я стараюсь везде расплачиваться картой, правда, в некоторых местах принимают только наличные. В таких случаях прошу продавца отсчитать нужную сумму. Но куда большая проблема − языковой барьер. На английском разговаривают две или три девочки из команды, а большинство знают лишь пару иностранных слов, поэтому мне приходится нелегко. Конечно, я использую переводчик, но он не всегда помогает на 100 процентов.

Американка — домосед по своей натуре. Она редко бывает в столичных заведениях и мало общается с местными жителями. Но рассказывает о самых необычных наблюдениях и открытиях в Минске.

− Когда было тепло, я прогуливалась по Минску и изучала окрестности. Меня удивила улица Октябрьская и граффити, которые выделяются в интерьере города. Очень понравились эти настенные рисунки, они напомнили мне уличные фестивали. Даже в твиттере опубликовала фото этой улицы.

А еще во время каждодневных прогулок замечаю, что белорусы очень любят красиво одеваться. Ваш повседневный стиль отличается от типичного американского. Регулярно встречаю на улицах Минска «топ-моделей» на каблуках и с парадным макияжем, ха-ха. Девушки любят наряжаться. Оглянитесь вокруг: каждая женщина одета как-то уникально. Вы стремитесь быть непохожими друг на друга, выделяться аксессуарами. В Америке все проще − мы так не заморачиваемся о внешности. Американки носят брендовые джинсы, футболки, блузки. Понимаете, если эта коллекция какой-то марки, то все изготовлено по схожему образцу. А в Беларуси вы находите совершенно разные вещи. Понятия не имею, где вы их покупаете. Я не могу сразу распознать, какой на вас бренд и где вы это приобрели, потому что все одеты совершенно по-разному. Я не шопоголик, может быть, поэтому мне бросается в глаза такое разнообразие.

Рейчел говорит, что современные американки отходят от образа бизнес-леди. Сегодня это женщины, совмещающие семью и карьеру.

− Типичная американка — это не только карьеристка из голливудских фильмов, но одновременно мама и жена. Каждая семья стремится иметь финансовую стабильность, поэтому женщины перестают быть домохозяйками. В обществе существует некая бесконечная борьба за деньги, мне лично это не по душе. Деньги не могут заменить все.

Мне кажется, что белорусы не так помешаны на разных брендах и дорогих покупках. В Америке люди находятся в погоне за последними моделями телефонов и ноутбуков, каждый старается показать, что у него новый гаджет. В Минске все немного проще. Не знаю, связано ли это с достатком, но я не вижу, чтобы каждый демонстрировал, какой он клевый.

«Народ до сих не понимает, как Трамп мог победить на президентских выборах»

В Штатах Рейчел изучала особенности воспитания и взаимоотношений в семье. Она признается, что с интересом понаблюдала бы, как строятся отношения в белорусских семьях.

− Белорусы не выставляют напоказ семейные отношения, поэтому мне сложно сравнить белорусские и американские ценности. Могу сказать, что за последние 20 лет семейные ценности в Америке немного изменились. Не знаю, как у вас, но в Штатах постоянно растет процент разводов. Во многих семьях есть сводные братья и сестры. Например, у меня тоже есть один родной брат и два сводных. Но у нас всегда были отличные отношения − именно братья приучили меня к спорту. Бывает, что родители и дети не слишком близки, но это характерно не для всех американцев. Например, у нас дома всегда чувствовалась взаимная поддержка. Считается, что в семьях, где дети не получили достаточно любви, они не слишком заботятся о пожилых родителях и часто отдают их в дома престарелых. Но так происходит не всегда. Если у взрослых детей нет возможности или времени, чтобы присматривать за родителями, они могут отдать их в специальные учреждения. Это воспринимается нормально, и общество не осуждает подобные поступки.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Находясь вдали от дома, баскетболистка следит за политической ситуацией на родине и считает, что все люди должны быть активными участниками политической жизни страны.

− Я мало что знаю о белорусской политике, но, конечно, слежу за происходящим в Америке. Наш народ до сих не понимает, как Дональд Трамп мог победить на президентских выборах. Помню, когда он заявил, что будет баллотироваться, люди сказали: «Да он шутит, из этого ничего не выйдет!». Его всегда воспринимали как звезду, но не как серьезного политика. И вот он уже президент с группой поддержки и армией ненавистников. Американцы стараются реагировать на происходящее в общественной жизни и быть активными гражданами. Я знаю много небезразличных людей, которые следят за политическими событиями дома у телевизоров, но не выходят на марши и митинги. Но есть и те, кто активно отстаивает свою точку зрения на улицах. Я за деятельных людей — действие порождает прогресс. Трамп высказал много смелых идей, но как изменится Америка, будет зависеть не только от одного президента, но и от каждого из граждан этой страны. Людям нельзя быть равнодушными.