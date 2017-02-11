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Как толпа журналистов встречала первых "безвизовых" туристов
12.02.2017 18:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Граждане 80 стран мира с сегодняшнего дня могут посещать Беларусь без виз, если срок их визита в страну не превышает 5 дней, а также, если они прибывают через Национальный аэропорт, имея приблизительно 40 белорусских рублей на каждый день пребывания и соответствующую медицинскую страховку. Как прошел первый день действующего нововведения в аэропорту Минска, узнала наш корреспондент Елена Васильева, которая беседовала с прибывающими иностранцами.
"Первого "безвизового" туриста никто из журналистов не встретил, так как он прилетел ровно в полночь на чартере из Словакии. А вот вторую туристку встретила толпа журналистов. Это была китаянка, которая работает в одной из авиакомпаний. От знакомых она узнала, что можно посетить в Беларусь без визы, и чтобы попасть сюда, ей нужен всего лишь "шенген". Третьим стал итальянец, которого окружили журналисты, но добиться от него информации, зачем он прилетел в Беларусь, не удалось, поскольку он так испугался повышенного внимания, что комментарии давать отказался. Позже выяснилось, что итальянец прилетел к девушке", — рассказала Васильева.
© Sputnik / Виктор Толочко
В районе 14 часов прилетел самолет из Франкфурта, в котором было много иностранцев. Большинство из них не знало об отмене виз, и приехали "по старинке", с визами.
"Многих встречали друзья, обещавшие прибывшим показать все красоты Минска. Среди прилетевших из Франкфурта были американцы. Один из них не был в Минске более 30 лет и вот теперь, узнав о том, что виза не нужна, прибыл в Беларусь, к другу", — отмечает корреспондент Sputnik.
Репортаж Елены Васильевой о прибытии в Беларусь первых иностранцев в рамках безвизового режима — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.
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Корреспондент агентства Sputnik Беларусь Елена Васильева рассказала о первых "безвизовых" гостях Минска в первый день действия нового порядка въезда в нашу страну.
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