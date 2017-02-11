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Бывший министр иностранных дел Германии избран президентом
12.02.2017 19:11 — Разное | Ежедневник
Экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым федеральным президентом. Он получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631. Ранее Штайнмайера называли главным претендентом на этот пост.
Всего в голосовании приняли участие 1251 член Федерального собрания, которое состоит из 630 депутатов бундестага (нижняя палата парламента) и 630 представителей региональных парламентов. Штайнмайер набрал 931 голос (для победы требуется больше половины голосов), пишет
Помимо экс-главы МИД в выборах участвовали еще четыре кандидата. Кристоф Буттервегге, представлявший «Левую партию» набрал 128 голосов, Альбрехт Гласер от партии «Альтернатива для Германии» - 48. От партии «Свободные избиратели» на выборы шел Александр Хольд, набравший 25 голосов, от «Пиратской партии» Энгельберт Зоннеборн (10 голосов).
Штайнмайер был выдвинут от правящей коалиции: Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Стоит отметить, что в Федеральном собрании за правящей коалицией закреплено 923 места, остальные 337 мест делят шесть других партий.
Бывший глава МИД сменит на этом посту Йохаима Гаука, который с 2012 года являлся президентом Германии. В выборах этого года Гаук участвовать отказался.
Президент, наряду с канцлером и правительством, наделен исполнительной властью, однако, в отличие от канцлера, который формирует правительство, его полномочия существенно ограничены.
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Экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым федеральным президентом. Он получил 931 голос в Федеральном собрании Германии при необходимых 631. Ранее...
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