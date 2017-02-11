|
"Я, конечно, не пришел вас учить". Лукашенко поздравил теннисисток и Домрачеву с яркими победами
Александр Лукашенко, посетивший 12 февраля в минском спорткомплексе «Чижовка-Арена»
Александр Лукашенко активно поддерживал спортсменок на трибуне, а после триумфального завершения матча лично поздравил белорусских теннисисток с победой.
— Спасибо! Молодцы! Очень хорошо играли! — сказал Александр Лукашенко.
Президент также пообщался и с представителями сборной Нидерландов.
— Спасибо вам за игру! Вы молодцы, и у вас хорошая команда, — отметил он.
Белорусские теннисистки впервые в истории вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации.
Перед началом состязаний президент пообщался с белорусскими теннисистками и напутствовал их на победу.
— Я, конечно, не пришел вас учить. Просто я пришел, чтобы вы не переживали. Не хочу сказать, что вышли на площадку и все забыли. Это невозможно для спортсменов. Вы же вчера играли, волнения уже быть не должно. Успехов! Боритесь! Выходите как хозяева на корт, — сказал глава государства.
Пока белорусские теннисистки на хардовых кортах «Чижовка-Арены» добывали путевку в полуфинал Мировой группы, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева в австрийском Хохфильцене выдала невероятную гонку преследования на чемпионате мира по биатлону, совершив по сравнению со спринтом прыжок на 25 позиций и
Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали.
— Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения — прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами, — приводит слова Александра Лукашенко
Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой и ее близким крепкого здоровья, счастья и успехов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко активно поддерживал спортсменок на трибуне, а после триумфального завершения матча лично поздравил белорусских теннисисток с победой.
|
Архив (Разное)
Комментарии