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"Я, конечно, не пришел вас учить". Лукашенко поздравил теннисисток и Домрачеву с яркими победами

12.02.2017 19:38 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко, посетивший 12 февраля в минском спорткомплексе «Чижовка-Арена» четвертьфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации между теннисными сборными командами Беларуси и Нидерландов, поздравил отечественных спортсменок с выходом в полуфинал, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко активно поддерживал спортсменок на трибуне, а после триумфального завершения матча лично поздравил белорусских теннисисток с победой.

— Спасибо! Молодцы! Очень хорошо играли! — сказал Александр Лукашенко.

Президент также пообщался и с представителями сборной Нидерландов.

— Спасибо вам за игру! Вы молодцы, и у вас хорошая команда, — отметил он.


Фото: president.gov.by

Белорусские теннисистки впервые в истории вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации.

Перед началом состязаний президент пообщался с белорусскими теннисистками и напутствовал их на победу.


Фото: president.gov.by

— Я, конечно, не пришел вас учить. Просто я пришел, чтобы вы не переживали. Не хочу сказать, что вышли на площадку и все забыли. Это невозможно для спортсменов. Вы же вчера играли, волнения уже быть не должно. Успехов! Боритесь! Выходите как хозяева на корт, — сказал глава государства.

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Александра Саснович и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Пока белорусские теннисистки на хардовых кортах «Чижовка-Арены» добывали путевку в полуфинал Мировой группы, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева в австрийском Хохфильцене выдала невероятную гонку преследования на чемпионате мира по биатлону, совершив по сравнению со спринтом прыжок на 25 позиций и завоевав серебряную медаль.


Дарья Домрачева. Фото: IBU

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с завоеванием серебряной медали.

— Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения — прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами, — приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой и ее близким крепкого здоровья, счастья и успехов.

 
 
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Александр Лукашенко активно поддерживал спортсменок на трибуне, а после триумфального завершения матча лично поздравил белорусских теннисисток с победой.

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