﻿ Под Оршей 17-летний парень на Renault врезался в дерево: один человек погиб, двое - в реанимации. 21.by
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Под Оршей 17-летний парень на Renault врезался в дерево: один человек погиб, двое - в реанимации

12.02.2017 20:16 — Разное | Tut.by  
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В Оршанском районе несовершеннолетний парень за рулем Renault Laguna съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб пассажир. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.


ДТП произошло ночью 12 февраля. «Местный житель 2000 года рождения, учащийся одного из лицеев, съехав с трассы М8 на второстепенную дорогу, двигался в сторону деревни Яковлевичи. Он не справился с управлением, вылетел в кювет, где машину протащило еще около 200 метров по полю, и она врезалась в дерево», — пояснил Александр Казючиц.


В результате ДТП 22-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Renault и еще один 19-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии.


Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Известно, что машина была на летней резине. Также есть основания полагать, что автомобиль двигался с превышением скорости.

 
 
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Машина была на летней резине. Также есть основания полагать, что автомобиль двигался с превышением скорости.

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