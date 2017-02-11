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Под Оршей 17-летний парень на Renault врезался в дерево: один человек погиб, двое - в реанимации
В Оршанском районе несовершеннолетний парень за рулем Renault Laguna съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб пассажир. Об этом сообщает
ДТП произошло ночью 12 февраля. «Местный житель 2000 года рождения, учащийся одного из лицеев, съехав с трассы М8 на второстепенную дорогу, двигался в сторону деревни Яковлевичи. Он не справился с управлением, вылетел в кювет, где машину протащило еще около 200 метров по полю, и она врезалась в дерево», — пояснил Александр Казючиц.
В результате ДТП 22-летний пассажир, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Renault и еще один 19-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Известно, что машина была на летней резине. Также есть основания полагать, что автомобиль двигался с превышением скорости.
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Машина была на летней резине. Также есть основания полагать, что автомобиль двигался с превышением скорости.
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