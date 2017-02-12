Белорусские теннисистки впервые с 2011 года сыграли дома. Без Вики Азаренко в составе они одержали 4 победы в 5 поединках, или по-другому выиграли 9 сетов из 12. SPORT.TUT.BY собрал в галерею лучшие снимки с четвертьфинального матча Кубка Федерации против дружины из Нидерландов, который прошел в Минске 11 и 12 февраля.



Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко помогла команде Беларуси пройти в Мировую группу Кубка Федерации, когда в апреле 2016 года принесла два очка в матче плей-офф с россиянками. Однако путь в элите командного чемпионата мира по теннису коллектив начал без своего лидера. Напомним, в декабре Вика стала мамой. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



В минувшем сезоне 18-летняя Арина Соболенко дебютировала в Кубке Федерации в парном поединке, а теперь ей доверили провести две одиночные встречи в первом для белорусок с 2011 года домашнем матче. Накануне молодой игрок говорила, что рада доверию со стороны капитана Эдуарда Дуброва. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



В этих встречах Арина выиграла 3 сета, а 1 партию проиграла на тай-брейке. Это позволило при 2 победах от Александры Саснович решить задачу на матч с голландками после 4 поединков. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Александра Саснович традиционно удачно выступает в матчах за сборную. С 2015 года она провела 13 поединков в Кубке Федерации, в которых проиграла всего 3 раза. Статистикой она подтверждает роль одного из лидеров команды. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Во второй игровой день матча с Нидерландами Саснович обыграла Кики Бертенс, прервав серию из 8 одиночных поединков голландки без поражений в Кубке Федерации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Трибуны «Чижовка-Арены» были полны болельщиков во время церемонии открытия матча, однако по мере развития событий в нем пустели. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Зрители появлялись и исчезали повсюду на стадионе, как будто был другой способ попасть на матч помимо покупки билетов. А они реализовывались только на нижний ярус стадиона — за исключением двух секторов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Атмосфера на «Чижовка-Арене» была семейной. На этом фото Александра Саснович обнимает отца Александра. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Второй игровой день матча Беларусь — Голландия посетил глава государства Александр Лукашенко. Он смотрел матч в компании сына Николая, а также хоккейного тренера Михаила Захарова, теннисного эксперта Сергея Тетерина, руководителя футбольной федерации Сергей Румаса, министра спорта и туризма Александра Шамко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Лукашенко заходил в раздевалку к белорусским девушкам и, как призналась Соболенко в ходе пресс-конференции, сказал пару ласковых слов. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Виден и тренерский вклад в успех команды. Так, капитан белорусской дружины Эдуард Дубров открыл для Арины Соболенко укороченные удары. Ранее теннисистка не знала о том, что в ее арсенале есть такое оружие. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



В парном поединке Беларусь представили опытная Ольга Говорцова, выступающая в Кубке Федерации с 2007 года, и ровесница Соболенко Вера Лапко, которая в 2016 году выиграла открытый чемпионат Австралии. Белорусская пара установила окончательный счет в матче с голландками — 4:1. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Всего в ходе противостояния с Нидерландами белорусские теннисистки проиграли 3 сета из 12. Это практически разгром соперника, у которого в составе был игрок из топ-30 женского тенниса — Кики Бертенс. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Перед встречей с Нидерладами капитан сборной Эдуард Дубров сказал, что дети (имея в виду теннисисток) выросли и готовы к революции. На финальной пресс-конференции он окрестил победу нашей команды Февральской революцией. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



Кстати, уже стал известен соперник белорусок в полуфинале Кубка Федерации. Ими стали теннисистки из Швейцарии. Сражение за выход в финал турнира между этими командами должно состояться в Минске в апреле нынешнего года, так как предыдущий матч в 2012 году стороны проводили в городке Ивердон-ле-Бен. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY