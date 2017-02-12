﻿ Житель Речицы на Ford прокатил подростков на камере от колеса: один погиб, второй в реанимации. 21.by
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Житель Речицы на Ford прокатил подростков на камере от колеса: один погиб, второй в реанимации

12.02.2017 22:05 — Разное | Tut.by  
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Житель Речицы, управляя автомобилем Ford Focus, на камере от колеса грузового авто, привязанной к машине с помощью буксировочного троса, катал двоих несовершеннолетних по их просьбе. В результате неудачного маневра один из подростков погиб, второй — в реанимации.


Фото: dneprovec.by

Как пишет портал Dneprovec.by, на закруглении дороги камеру занесло, подростки изо всей силы ударились в дерево.

Речичанин 1999 года рождения от полученных травм скончался на месте. Второй участник смертельного заезда — молодой человек 2000 года рождения, также житель Речицы — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Речицкой ЦРБ.

Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 
 
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Житель Речицы, управляя автомобилем Ford Focus, на камере от колеса грузового авто, привязанной к машине с помощью буксировочного троса, катал двоих несовершеннолетних...

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