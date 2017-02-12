10-12 февраля "Минск-Арена" принимала заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира по шорт-треку. В Беларуси турнир такого уровня в этом виде спорта проводился впервые.

В Минск приехали представители 23 стран. И хотя не все команды привезли основные составы, были среди участников и мировые звезды - к примеру, единственный шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктора Ан из России. Он выступал лишь в эстафете, где росссияне завоевали серебро, пропустив вперед Голландию.

Беларусь была представлена 9 спортсменами, правда, все они были далеки от призовых мест.

По итогам минского этапа Кубка мира в женских соревнованиях успешнее всех выступили спортсменки Китая, Южной Кореи и Италии; белоруски - 11-е. У мужчин больше всего очков набрали Южная Корея, Казахстан и Голландия; Беларусь - на 12-й позиции.

В фан-зоне для болельщиков предлагали сеанс бесплатного катания на коньках, проводились конкурсы и аттракционы.

Фото: Денис Костюченко.









































































































































































