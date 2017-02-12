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Тульские десантники проведут совместные учения в Беларуси в апреле

13.02.2017 09:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Совместные учения тульского соединения ВДВ России и белорусских десантников запланированы на апрель, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Тульские десантники проведут совместные учения в Беларуси в апреле
© Sputnik Евгений Биятов
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Российская делегация прибыла в понедельник в Брест с официальным трехдневным визитом. Представитель ВДВ РФ в рамках визита посетят 38-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду сил спецопераций Беларуси.

Военные эксперты двух стран в ходе визита проведут переговоры об участии российского десантного подразделения в тактическом учении ССО Беларуси.

"Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году", — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на текущий год запланировано более 40 мероприятий в рамках военного сотрудничества между силами спецопераций Беларуси и России.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Учения с участием подразделения ВДВ РФ станут первой зарубежной командировкой российских спецназовцев.

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