|
Тульские десантники проведут совместные учения в Беларуси в апреле
13.02.2017 09:10 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Совместные учения тульского соединения ВДВ России и белорусских десантников запланированы на апрель, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
© Sputnik Евгений Биятов
Российская делегация прибыла в понедельник в Брест с официальным трехдневным визитом. Представитель ВДВ РФ в рамках визита посетят 38-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду сил спецопераций Беларуси.
Военные эксперты двух стран в ходе визита проведут переговоры об участии российского десантного подразделения в тактическом учении ССО Беларуси.
"Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году", — подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что на текущий год
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения с участием подразделения ВДВ РФ станут первой зарубежной командировкой российских спецназовцев.
|
Архив (Разное)
Комментарии