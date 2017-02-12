МИНСК, 13 фев — Sputnik. Совместные учения тульского соединения ВДВ России и белорусских десантников запланированы на апрель, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.



© Sputnik Евгений Биятов Учения "Славянское братство" в 2017 году пройдут в Беларуси

Российская делегация прибыла в понедельник в Брест с официальным трехдневным визитом. Представитель ВДВ РФ в рамках визита посетят 38-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду сил спецопераций Беларуси.

Военные эксперты двух стран в ходе визита проведут переговоры об участии российского десантного подразделения в тактическом учении ССО Беларуси.

"Участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ, проводимым за пределами Российской Федерации в текущем году", — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на текущий год запланировано более 40 мероприятий в рамках военного сотрудничества между силами спецопераций Беларуси и России.