



Минобороны РФ рассказало, что экстремистская группировка "Исламское государство" намерена максимально разрушить остающиеся памятники сирийской Пальмиры перед отступлением.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны, российские беспилотники зафиксировали очередную активизацию движения грузовиков ИГ в районе древнего города, передает ВВС .

"Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении.

В понедельник утром на официальном портале минобороны в YouTube появился ролик, на котором, как утверждается, видны доказательства уничтожения экстремистами древних памятников Пальмиры.

"На кадрах отчетливо видно, что террористами взорван просцениум - центральная часть древнего римского театра - и колонны тетрапилона - прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры", - поясняют в министерстве.

До того как боевиков ИГ в марте прошлого года выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многие памятники древности.

В декабре прошлого года джихадисты снова заняли Пальмиру, отбросив силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, которого поддерживает российская военная операция.

В конце января сирийские власти сообщили, что джихадисты группировки "Исламское государство" (в России запрещена) уничтожили два наиболее известных античных памятника Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра, где в мае 2016 года российские музыканты дали концерт в честь освобождения города.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.