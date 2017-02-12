Сразу отмечу, что сам выступал за это решение в своих выступлениях, статьях и монографиях еще с 2008 года. Все потому, что положительные последствия однозначно перевешивают отрицательные. Хотя и они есть.



© Sputnik / Виктор Толочко Итог первого безвизового дня: десятки рейсов и пока единицы туристов

К положительным моментам надо отнести загрузку гостиничного бизнеса, в частности в столице Беларуси. В последние годы, в особенности к Чемпионату мира по хоккею 2014 года, были выстроены десятки прекрасных гостиниц. К сожалению, жесткий визовый режим препятствовал их полной загрузке. 20-30-процентная загрузка постоянно лишала инвесторов и бюджет желаемых доходов.

Следующим моментом является формирование положительного имиджа Беларуси в мире, без которого трудно иметь требующиеся иностранные инвестиции. Два десятилетия Беларусь демонизировалась западными СМИ как очень проблемная страна. Небылицы о Беларуси сотнями шли в тираж, создавая негативный образ республики, и отпугивая инвесторов. Сражаться отечественным СМИ со скромным бюджетом с такими гигантами мирового медийного рынка, как BBC или CNN, заведомо бесперспективно. Вкладывать, как Китай или Россия, сотни миллионов долларов в собственные мощные англоязычные СМИ с позитивной информацией о стране Беларусь не в состоянии. Что остается? Сделать все, чтобы как можно иностранцев приехало в Беларусь и своими глазами увидели ее такой, какой видим мы — чистой, красивой и безопасной. После этого на них уже не будут действовать высосанные из пальца страшилки про Беларусь, написанные журналистами, никогда в ней не бывавшими со всеми сопутствующими ляпами.

Безвизовый режим также будет постоянным фактором для либерализации инвестиционного режима. Чем больше денег будет зарабатываться иностранными инвесторами в гостиничном бизнесе Беларуси, тем больше будет интерес у правительства предложить им привлекательные условия для инвестирования полученных доходов в нашей стране, без вывоза средств за рубеж. Также появится стимул и у отечественных инвесторов вкладываться в объекты туристической инфраструктуры — при малом количестве туристов это нерентабельно.



© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин Наслаждаюсь Беларусью: иностранцы с визами и без приехали в республику

Жесткий визовый режим препятствовал полноценному использованию воздушного пространства Беларуси и авиационной инфраструктуры. Нашей стране сам Бог велел зарабатывать в этой сфере, будучи расположенной в центре Европы. А по факту основные сливки снимают аэропорты Польши, Латвии и Литвы, в которых можно было без виз осуществлять всевозможные пересадки пассажиров из самых зажиточных стран мира. Мощным преимуществом Беларуси в конкуренции с Литвой и Латвией за этот рынок является возможность предлагать авиакомпаниям топливо по очень привлекательным ценам. Во-первых, нефть поставляется в Беларусь трубопроводным транспортом, что заведомо дешевле поставок танкерами в страны Балтии. Во-вторых, перерабатывающие нефть заводы принадлежат государству, в отличие от принадлежности НПЗ в Литве польскому инвестору (в Латвии НПЗ вообще нет), что позволяет предлагать конечный продукт авиакомпаниям по очень соблазнительным ценам. Есть возможности по ценовой конкуренции и с НПЗ в Польше.

К отрицательным моментам относится возможность попасть в ловушку, характерную для многих стран, сильно зависящих от туризма, но имеющих в результате большое отрицательное сальдо внешней торговли. Оно уже и так у Беларуси имеется. Характерным примером является Грузия. Резкий рост посещающих страну туристов сопровождается падением экспорта и ростом импорта — отрицательное сальдо по итогам 2016 года составило 7 миллиардов 738 миллионов долларов, при том, что весь объем внешней торговли составляет всего лишь 11 миллиардов 966 миллионов долларов. В эту ловушку можно попасть, если расходы туристов сопряжены с импортными товарами, а не отечественными. Если турист питается разогретой в микроволновке кафе сделанной в Италии пиццей и запивает ее выпущенным в Германии пивом, то в сфере питания это уже чистый отток валюты. Если сувениры и товары, купленные им в магазинах, сделаны в Китае, тоже не стоит ожидать притока валюты в страну. К счастью, Беларусь, в отличие от Грузии, славится как своими продуктами питания, так и широким спектром бытовых промышленных товаров. Хорошеют с каждым годом и сделанные белорусскими ремесленниками сувениры.

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