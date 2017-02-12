7 февраля в Бресте подписан акт ввода в эксплуатацию первого социального дома из двух, строящихся в городе из средств технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. С этой целью в Брест приехали представители китайской фирмы-генподрядчика «Аньхойская Внешнеэкономическая Строительная Корпорация», пишет «Вечерний Брест».



Фото: Николай Чеберкус

Как началось сотрудничество?

Проект «Строительство социального жилья» предусмотрен меморандумом между Минэкономики Беларуси и Министерством коммерции Китая. На первом этапе реализации проекта в Беларуси будет построено 16 жилых домов на 1432 квартиры в Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях. В нашей области за счет китайской помощи в текущем году будет заселено четыре 80-квартирных жилых дома, которые относятся к категории социальных. Два из них построят в Бресте, два — в Пинске. Получатели технико-экономической помощи — областные УКСы.

Китайские партнеры «примерили» памятную табличку, которая позже будет помещена на стене дома. Памятка в граните размером 80×80 см на русском и китайском языках с китайской восьмеркой — знаком бесконечности. Она подтверждает, что строительство выполнено на средства технико-экономической помощи КНР. Такие же таблички появятся на всех домах, построенных в рамках этого проекта.

Где используют китайские деньги?

«Строительство жилых домов в рамках технико-экономической помощи Китая началось в августе 2016 года, — рассказывает заместитель генерального директора областного УКСа Василий Ковальчук. — Жилье, которое возводится в конструкциях крупнопанельного домостроения, будет сдано в феврале-марте текущего года. На начальном этапе была проведена процедура по выбору генерального подрядчика. Условием предоставления средств китайской стороной было обязательное участие китайских строительных организаций. Среди претендентов, представленных Министерством коммерции Китая и имеющих соответствующие аттестаты и аккредитацию на территории Республики Беларусь, был проведен тендер. Подрядчиком по строительству четырех домов в Брестской области выступила „Аньхойская Внешнеэкономическая Строительная Корпорация“. Сумма договора — 56,5 миллиона китайских юаней (около 8,7 миллиона долларов). Китайская сторона берет на себя расходы по строительству, включая строительные работы, поставку оборудования и материалов, их монтаж и наладку, а также другие расходы, предусмотренные проектной документацией».

Что построено в Бресте?

«Первая ласточка» в этом проекте — 80-квартирный десятиэтажный жилой дом в микрорайоне новостроек ЮВМР-4 г. Бреста. Дом двухподъездный, в нем 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир. Он уже полностью готов, выполнены все внутренние отделочные работы. До мая, когда сложатся устоявшиеся положительные температуры, отложены только покраска фасада и благоустройство территории (что позволяет законодательство).

Готовность дома и качество работ оценили представители областного УКСа, «Аньхойской Внешнеэкономической Строительной Корпорации» и субподрядной организации — «Брестжилстроя».

В доме только социальные квартиры, их получат горожане, которые стоят в очереди на жилье: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, а также некоторые другие категории, прописанные в Жилищном кодексе. Социальное жилье не подлежит приватизации, аренде и наследованию.

Что показала проверка?

Качество строительства и отделки у членов комиссии не вызвало нареканий. Декоративная штукатурка и интересные обои, шкафы-купе в прихожей, достаточно просторная кухня с балконом. От внимания китайских специалистов не ушла ни одна мелочь: в какой цвет окрашена газовая труба на кухне, как работают дверные ручки и как жильцы будут управлять бытовой техникой. Они отметили качество линолеума на полу, который не распространяет запаха. Поинтересовались, почему не утеплен балкон. Им ответили, что эта площадь не относится к жилой и что в других социальных домах это можно предусмотреть за дополнительные средства.

«Дома по проекту построены фактически на безвозмездной основе, — подчеркнул Василий Ковальчук. — Это реальная возможность для самых незащищенных слоев населения получить хорошее комфортабельное жилье. Поэтому мы высоко ценим эту помощь».