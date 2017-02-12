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На границе с Литвой - очередь из 300 фур

13.02.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
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На выезде из Беларуси на границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный лог» скопилось более 300 фур. Десятки грузовиков ожидают также и в пунктах пропуска «Бенякони», «Привалка» и «Котловка». Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

По информации на 8.00 13 февраля, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 330 фур. В «Бенякони» стоит 63 грузовых авто, в «Привалке» — 20, в «Котловке» — 60 грузовиков.

На белорусско-польской границе на 80 легковых авто зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Брест». Небольшая очередь из грузовиков ожидает выезда через пункт пропуска «Брузги».

На пограничных пунктах пропуска на польском, латвийском, украинском направлениях очередей нет.

 
Теги: Брест
 
 
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На выезде из Беларуси на границе с Литвой в пункте пропуска "Каменный лог" скопилось более 300 фур. Десятки грузовиков ожидают также и в пунктах пропуска "Бенякони",...

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