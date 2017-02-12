Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 33-летнего мужчины, который купил мотоцикл за сувенирные доллары, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

12 февраля в милицию обратился 54-летний житель деревни Отчин Малоритского района. Он сообщил, что около 14.00 неизвестный передал ему две купюры по 50 долларов в счет оплаты за купленный мотоцикл МТ-9. Когда клиент с покупкой ушел, мужчина увидел, что переданная валюта — сувенирная.

Сотрудники милиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Кобринского района. Мотоцикл изъят.