﻿ Житель Кобринского района купил мотоцикл за сувенирные доллары. 21.by
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Житель Кобринского района купил мотоцикл за сувенирные доллары

13.02.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 33-летнего мужчины, который купил мотоцикл за сувенирные доллары, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

12 февраля в милицию обратился 54-летний житель деревни Отчин Малоритского района. Он сообщил, что около 14.00 неизвестный передал ему две купюры по 50 долларов в счет оплаты за купленный мотоцикл МТ-9. Когда клиент с покупкой ушел, мужчина увидел, что переданная валюта — сувенирная.

Сотрудники милиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Кобринского района. Мотоцикл изъят.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 23
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Мошенник передал владельцу "Днепра" две купюры по 50 "долларов".

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