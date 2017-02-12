Учитывая пожелания, мы обновили приложение «Афиша TUT.BY» для Android. Теперь вы можете следить за премьерами кино в нужном для вас городе. Вместе с этим вы можете попытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.





Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Пока нововведения доступны только для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY», однако совсем скоро они придут и в iOS-версию!

Присоединяйтесь: обновляйте свою версию приложения или скачивайте «Афиша TUT.BY» из магазина приложений и участвуйте в розыгрышах билетов на самые разные мероприятия!

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который отобразится на странице розыгрыша. На той же странице разместят и итоги. Победителя определят случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Первым стартует розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode («Депеш Мод»), который состоится в «Минск-Арене» 17 июля. Участие в нем продлится до 23 февраля.

Что: концерт Depeche Mode Когда: 17 июля 2017 года, 20.00. Где: «Минск-Арена». Сколько: 83−323 рубля. Подробности концерта и билеты