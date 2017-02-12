Авария с участием четырех автомобилей произошла 13 февраля, около 09.40, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.





— Из-за несоблюдения дистанции вблизи пересечения улицы Орловской со Старовиленским трактом столкнулись Volkswagen, Toyota, Renault и Citroen. Пострадавших в ДТП нет, — сказали в ГАИ.

В районе аварии движение в направлении площади Бангалор затруднено.





Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.