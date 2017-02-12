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Российские военные приехали в Брест обсуждать предстоящие учения
13.02.2017 10:00 — Разное | Ежедневник
фото: kp.ua
Делегация Воздушно-десантных войск России 13 февраля с официальным визитом прибыла в Беларусь, чтобы обсудить проведение совместных тактических учений.
Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе работы российские десантники посетят 38 гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Беларусь. В течение трехдневного визита военные эксперты двух стран проведут совместные переговоры по вопросу участия подразделения 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в тактическом учении ССО Беларуси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение тактического учения на территории Брестской области Беларуси с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года.
По данным военного ведомства, участие подразделения ВДВ России в совместном белорусско-российском тактическом учении станет первым учением десантников Тульского соединения ВДВ проводимого за пределами Российской Федерации в текущем году.
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Делегация Воздушно-десантных войск России 13 февраля с официальным визитом прибыла в Беларусь, чтобы обсудить проведение совместных тактических учений.
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