На сегодняшний день сбор оплатили около 10% — 46 тысяч граждан, рассказал начальник управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, которого цитирует телеканал ОНТ .

"К сожалению, мы имеем такую практику, что активными наши граждане становятся в последние дни. Поэтому прогнозировать, какое количество граждан уплатит налог, проблематично", — отметил Рассолько.

По словам специалиста, в настоящее время в местных исполнительных органах и советах депутатов имеется большое количество обращений — граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора. В каждой области количество запросов варьируется от 300 до тысячи.

Рассолько напомнил о том, что гражданам, имеющим право на освобождение от уплаты налога необходимо представить соответствующие документы и не оставлять оплату сбора на последний день.

Кроме того, специалист объяснил последовательность действий для тех граждан, которые получили извещение об уплате сбора.

"Есть случаи, когда гражданин получил извещение, но он не является плательщиком сбора. Это произошло по разным причинам, основная масса (около 80-90% — в зависимости от региона) граждан проживала или проживает в Российской Федерации. Поскольку у нас отсутствует граница, мы не можем отследить её пересечение. Вообще это мировой подход: если человек больше чем полгода отсутствует в стране, он не платит сбор", — рассказал Рассолько.

На сайте Министерства по налогам и сборам существует раздел "Электронное обращение" и вкладка "Обращения граждан", где подробно расписан перечень необходимых документов, которые можно представить удалённо, в том числе и по электронной почте.

Комментарий начальника управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаила Рассолько об уплате так называемого налога на тунеядство слушайте на радио Sputnik Беларусь.