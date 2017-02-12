МИНСК, 13 фев — Sputnik. Несколько сотен грузовых автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Беларуси в Литву, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Автомобильные пробки наблюдаются на литовском направлении с конца минувшей недели. В настоящее время, согласно данным ГПК на 10:00 13 февраля, в пунктах пропуска стоят 429 фур:

"Котловка" — 60 фур

"Каменный Лог" — 280

"Бенякони" — 67

"Привалка" — 22

Ситуации на латвийском направлении гораздо спокойнее: всего десять большегрузов стоят в "Григоровщине", в "Урбанах" свободно.

В Польшу, по информации пограничников, пытаются попасть 32 грузовые машины, 25 из которых через "Брузги", восемь через "Козловичи". 90 легковушек образовал затор в пункте пропуска "Брузги".

Восемь грузовых авто ожидают своего времени в "Мокранах" на белорусск-украинской границе.