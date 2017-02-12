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Очереди на границе: сотни фур ожидают въезда в Литву
13.02.2017 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Несколько сотен грузовых автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Беларуси в Литву, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.
Автомобильные пробки наблюдаются на литовском направлении с конца минувшей недели. В настоящее время, согласно данным ГПК на 10:00 13 февраля, в пунктах пропуска стоят 429 фур:
Ситуации на латвийском направлении гораздо спокойнее: всего десять большегрузов стоят в "Григоровщине", в "Урбанах" свободно.
В Польшу, по информации пограничников, пытаются попасть 32 грузовые машины, 25 из которых через "Брузги", восемь через "Козловичи". 90 легковушек образовал затор в пункте пропуска "Брузги".
Восемь грузовых авто ожидают своего времени в "Мокранах" на белорусск-украинской границе.
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Самым популярным у дальнобойщиков по-прежнему остается пункт пропуска "Каменный Лог", где утром в понедельник скопились порядка 300 фур.
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