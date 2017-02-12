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Зима отступает: до конца февраля морозов не прогнозируется
13.02.2017 10:33 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Температура около и выше нуля установится в Беларуси до конца февраля, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза погоды.
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
В понедельник 13 февраля в Беларуси в среднем ожидается около 5 градусов мороза, однако уже со вторника станет немного теплее.
Исходя из прогноза погоды в республике на две недели, со вторника температура воздуха днем в среднем составит от нуля до +5 градусов. В некоторых районах Беларуси прогнозируют в феврале и до +7 градусов тепла.
По данным синоптиков, заморозков не планируется и к началу марта. Впрочем, долгосрочные прогнозы нередко ошибаются — метеорологи говорят, что они не могут быть достаточно четкими из-за непредсказуемости погоды.
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Если верить долгосрочному прогнозу погоды, местами температура воздуха в феврале будет подниматься до +7 градусов.
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