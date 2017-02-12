МИНСК, 13 фев — Sputnik. Температура около и выше нуля установится в Беларуси до конца февраля, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза погоды.



© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский Термобелье и в баньку: как греются продавцы Комаровки

В понедельник 13 февраля в Беларуси в среднем ожидается около 5 градусов мороза, однако уже со вторника станет немного теплее.

Исходя из прогноза погоды в республике на две недели, со вторника температура воздуха днем в среднем составит от нуля до +5 градусов. В некоторых районах Беларуси прогнозируют в феврале и до +7 градусов тепла.

По данным синоптиков, заморозков не планируется и к началу марта. Впрочем, долгосрочные прогнозы нередко ошибаются — метеорологи говорят, что они не могут быть достаточно четкими из-за непредсказуемости погоды.

Как ранее рассказывал Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов, в Беларуси действительно теплеет, но зима продолжается >>