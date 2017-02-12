﻿ Зима отступает: до конца февраля морозов не прогнозируется. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Зима отступает: до конца февраля морозов не прогнозируется

13.02.2017 10:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Температура около и выше нуля установится в Беларуси до конца февраля, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза погоды.

Зима отступает: до конца февраля морозов не прогнозируется
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
Термобелье и в баньку: как греются продавцы Комаровки

В понедельник 13 февраля в Беларуси в среднем ожидается около 5 градусов мороза, однако уже со вторника станет немного теплее.

Исходя из прогноза погоды в республике на две недели, со вторника температура воздуха днем в среднем составит от нуля до +5 градусов. В некоторых районах Беларуси прогнозируют в феврале и до +7 градусов тепла.

По данным синоптиков, заморозков не планируется и к началу марта. Впрочем, долгосрочные прогнозы нередко ошибаются — метеорологи говорят, что они не могут быть достаточно четкими из-за непредсказуемости погоды.

Как ранее рассказывал Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов, в Беларуси действительно теплеет, но зима продолжается >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если верить долгосрочному прогнозу погоды, местами температура воздуха в феврале будет подниматься до +7 градусов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Налог на тунеядство пока не оплатили 90% должников, осталась неделя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика