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Выезда из Беларуси ожидают сотни фур и грузовых авто

13.02.2017 10:49 — Разное | БДГ  
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Выезда из Беларуси в Литву ожидают 280 фур, застрявших в пункте пропуска «Каменный Лог».

Еще 67 грузовых автомобиля стоят в пункте «Бенякони», 22 – в «Привалке» и 60 – в «Котловке» (по данным на 10:30).

На белорусско-польской границе тоже сохраняются очреди, где выезда из страны ожидают 90 легковых автомобилей, стоящих в пункте пропуска «Брест», 25 грузовых – на пункте «Брузги» и 8 – в «Козловичах».

Очереди начали расти в конце минувшей недели, и в воскресенье общее количество грузовиков в белорусско-литовских пунктах пропуска достигало 415 единиц. К утру 13 февраля ситуация несколько улучшилась.

Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что на остальных пограничных пунктах пропуска очередей не наблюдается.

 
Теги: Брест
 
 
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Выезда из Беларуси в Литву ожидают 280 фур, застрявших в пункте пропуска «Каменный Лог». Еще 67 грузовых автомобиля стоят в пункте «Бенякони», 22 – в «Привалке» и 60 – в...

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