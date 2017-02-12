Выезда из Беларуси в Литву ожидают 280 фур, застрявших в пункте пропуска «Каменный Лог».

Еще 67 грузовых автомобиля стоят в пункте «Бенякони», 22 – в «Привалке» и 60 – в «Котловке» (по данным на 10:30).

На белорусско-польской границе тоже сохраняются очреди, где выезда из страны ожидают 90 легковых автомобилей, стоящих в пункте пропуска «Брест», 25 грузовых – на пункте «Брузги» и 8 – в «Козловичах».

Очереди начали расти в конце минувшей недели, и в воскресенье общее количество грузовиков в белорусско-литовских пунктах пропуска достигало 415 единиц. К утру 13 февраля ситуация несколько улучшилась.