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Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: третьи "Мстители" и новый фильм Софии Копполы
Казалось бы, после Супербоула наступит затишье на поприще трейлеров. Ан нет! Студии выпустили множество других роликов к премьерам, которые AFISHA.TUT.BY кратко обозревает.
«Мстители: Война бесконечности. Часть 1»
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До третьей части «Мстителей», которую режиссируют авторы сольника о Капитане Америка, еще долго. Выпущенный трейлер — рассказ о предстоящих съемках. В картине много звезд, что неудивительно. Речь в новом комиксе пойдет о титане Таносе, который решил поработить Землю.
«Последствия»
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Фильм рассказывает реальную историю авиакатастрофы в Германии: мужчина, потерявший семью, хочет наказать авиадиспетчера. Шварценеггер в картине играет русского. Продюсером фильма, к слову, выступил Даррен Аронофски.
«Роковое искушение»
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София Коппола после долгого перерыва снимает новый проект. Вестерн! По сюжету во время Гражданской войны в США солдат, искавший помощи и укрытия, попадает в уединенный и скрытый от мира пансион для девушек в Вирджинии. В ленте также много знаменитостей, к тому же нарядно одетых.
«Лего Фильм: Ниндзяго»
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На экраны только вышел мультик «Лего Бэтмен», как создатели анонсируют новую часть. Исходя из названия, речь в проекте пойдет о ниндзя. Такими темпами вскоре появится новая обширная киновселенная.
«Секретный агент»
Традиционный боевик про шпионов и спецагентов. Внимание привлекает то, что играет в нем Орландо Блум. Снимает картину небезызвестный Майкл Аптед, автор старой ленты «Гориллы в тумане» с Сигурни Уивер.
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Студии выпустили множество роликов к премьерам, которые AFISHA.TUT.BY кратко обозревает.
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