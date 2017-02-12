﻿ Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: третьи "Мстители" и новый фильм Софии Копполы. 21.by
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Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: третьи "Мстители" и новый фильм Софии Копполы

13.02.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Казалось бы, после Супербоула наступит затишье на поприще трейлеров. Ан нет! Студии выпустили множество других роликов к премьерам, которые AFISHA.TUT.BY кратко обозревает.

«Мстители: Война бесконечности. Часть 1»

Премьера в мире: с 25 апреля 2018 г.

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Актеры: Коби Смолдерс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Крис Пратт, Бри Ларсон, Элизабет Олсен

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До третьей части «Мстителей», которую режиссируют авторы сольника о Капитане Америка, еще долго. Выпущенный трейлер — рассказ о предстоящих съемках. В картине много звезд, что неудивительно. Речь в новом комиксе пойдет о титане Таносе, который решил поработить Землю.

«Последствия»

Премьера в мире: с 7 апреля 2017 г.

Режиссер: Эллиотт Лестер

Актеры: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Ханна Уэр, Скут МакНэри, Гленн Моршауэр

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Фильм рассказывает реальную историю авиакатастрофы в Германии: мужчина, потерявший семью, хочет наказать авиадиспетчера. Шварценеггер в картине играет русского. Продюсером фильма, к слову, выступил Даррен Аронофски.

«Роковое искушение»

Премьера в мире: с 22 июня 2017 г.

Режиссер: София Коппола

Актеры: Эль Фаннинг, Энгаури Райс, Николь Кидман, Кирстен Данст, Колин Фаррелл, Уна Лоуренс

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София Коппола после долгого перерыва снимает новый проект. Вестерн! По сюжету во время Гражданской войны в США солдат, искавший помощи и укрытия, попадает в уединенный и скрытый от мира пансион для девушек в Вирджинии. В ленте также много знаменитостей, к тому же нарядно одетых.

«Лего Фильм: Ниндзяго»

Премьера в мире: с 21 сентября 2017 г.

Режиссер: Чарли Бин, Боб Логан

Актеры: Оливия Манн, Джеки Чан, Дэйв Франко, Джастин Теру

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На экраны только вышел мультик «Лего Бэтмен», как создатели анонсируют новую часть. Исходя из названия, речь в проекте пойдет о ниндзя. Такими темпами вскоре появится новая обширная киновселенная.

«Секретный агент»

Премьера в мире: с 20 апреля 2017 г.

Режиссер: Майкл Аптед

Актеры: Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас

Традиционный боевик про шпионов и спецагентов. Внимание привлекает то, что играет в нем Орландо Блум. Снимает картину небезызвестный Майкл Аптед, автор старой ленты «Гориллы в тумане» с Сигурни Уивер.

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Студии выпустили множество роликов к премьерам, которые AFISHA.TUT.BY кратко обозревает.

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