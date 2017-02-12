В Новополоцке пьяный водитель на легковушке врезался в маршрутку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.

ДТП произошло вечером 11 февраля на улице Молодежной в районе кинотеатра «Космос». «Водитель автомобиля Volkswagen Vento — 41-летний местный житель — возвращался домой в сторону центра города. С его слов, не заметил маршрутку, которая собиралась отъезжать от остановки, и совершил столкновение. В тот момент внутри микроавтобуса находились около 10 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. Водитель маршрутки помог виновнику ДТП выбраться из легковушки — дверца от удара была заблокирована», — пояснил Александр Казючиц.

В крови водителя Volkswagen Vento оказалось около 2 промилле алкоголя. В 2010 году он уже лишался водительского удостоверения за нетрезвую езду. Срок лишения истек, но права он не восстановил, при себе не имел ни страховки, ни иных документов на автомобиль. Машина находится на штрафстоянке. На водителя составлено шесть административных протоколов.