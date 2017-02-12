﻿ В Новополоцке пьяный бесправник на Volkswagen врезался в маршрутку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Новополоцке пьяный бесправник на Volkswagen врезался в маршрутку

13.02.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Новополоцке пьяный водитель на легковушке врезался в маршрутку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.

ДТП произошло вечером 11 февраля на улице Молодежной в районе кинотеатра «Космос». «Водитель автомобиля Volkswagen Vento — 41-летний местный житель — возвращался домой в сторону центра города. С его слов, не заметил маршрутку, которая собиралась отъезжать от остановки, и совершил столкновение. В тот момент внутри микроавтобуса находились около 10 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. Водитель маршрутки помог виновнику ДТП выбраться из легковушки — дверца от удара была заблокирована», — пояснил Александр Казючиц.

В крови водителя Volkswagen Vento оказалось около 2 промилле алкоголя. В 2010 году он уже лишался водительского удостоверения за нетрезвую езду. Срок лишения истек, но права он не восстановил, при себе не имел ни страховки, ни иных документов на автомобиль. Машина находится на штрафстоянке. На водителя составлено шесть административных протоколов.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На водителя составлено шесть административных протоколов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые научились устранять невыносимый запах пота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика