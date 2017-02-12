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Ученые научились устранять невыносимый запах пота
Некоторые люди страдают от особо неприятного запаха пота, который не может скрыть ни один дезодорант. Спасением для них может стать пересадка бактерий от другого человека. Научная работа об этом опубликована в журнале
У большинства людей свежий пот не имеет запаха. Неприятный аромат ему придает кожная микробиота, которая разлагает секреты потовых и сальных желез с выделением летучих пахучих веществ. Определенный набор бактерий вызывает осмидроз — состояние, при котором пот получает особенно резкий и неприятный запах.
Исследователь Крис Каллеуэрт из Калифорнийского университета в Сан-Диего встретил пару близнецов, у тела одного из них был особенно невыносимый запах. Он предположил, что микробиоты братьев различаются и решил проверить, возможно ли это исправить.
Ученый попросил «вонючего» близнеца четыре дня мыть подмышки с мылом, а второго — не мыться в это время вообще. После он пересадил бактерии из подмышки здорового близнеца больному. В итоге неприятный запах быстро исчез, а результат сохранялся в течение больше чем года наблюдения.
После исследователи повторили эксперимент на 17 добровольцах с осмидрозом, взяв «здоровые» бактерии у близких родственников. У 16 испытуемых состояние значительно улучшилось в течение месяца.
Сейчас ученые занимаются разработкой универсальной смеси бактерий, которую можно будет применять вместо донорской микробиоты. Они надеются, что в будущем такой подход можно использовать и при борьбе с экземой или псориазом.
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В итоге неприятный запах быстро исчез, а результат сохранялся в течение больше чем года наблюдения.
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