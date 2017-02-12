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Ученые научились устранять невыносимый запах пота

13.02.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Некоторые люди страдают от особо неприятного запаха пота, который не может скрыть ни один дезодорант. Спасением для них может стать пересадка бактерий от другого человека. Научная работа об этом опубликована в журнале Experimental Dermatology, кратко об эксперименте рассказывает New Scientist.


Изображение: allstate.com

У большинства людей свежий пот не имеет запаха. Неприятный аромат ему придает кожная микробиота, которая разлагает секреты потовых и сальных желез с выделением летучих пахучих веществ. Определенный набор бактерий вызывает осмидроз — состояние, при котором пот получает особенно резкий и неприятный запах.

Исследователь Крис Каллеуэрт из Калифорнийского университета в Сан-Диего встретил пару близнецов, у тела одного из них был особенно невыносимый запах. Он предположил, что микробиоты братьев различаются и решил проверить, возможно ли это исправить.

Ученый попросил «вонючего» близнеца четыре дня мыть подмышки с мылом, а второго — не мыться в это время вообще. После он пересадил бактерии из подмышки здорового близнеца больному. В итоге неприятный запах быстро исчез, а результат сохранялся в течение больше чем года наблюдения.

После исследователи повторили эксперимент на 17 добровольцах с осмидрозом, взяв «здоровые» бактерии у близких родственников. У 16 испытуемых состояние значительно улучшилось в течение месяца.

Сейчас ученые занимаются разработкой универсальной смеси бактерий, которую можно будет применять вместо донорской микробиоты. Они надеются, что в будущем такой подход можно использовать и при борьбе с экземой или псориазом.

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В итоге неприятный запах быстро исчез, а результат сохранялся в течение больше чем года наблюдения.

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